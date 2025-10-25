¡ÖÂÎÎÏ¤ª²½¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¡×Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬ÌÀ¤«¤¹²á¹ó»£±ÆÈëÏÃ
¡Ø¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡Ù¤Ê¤É¤Îºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢±þÊç¼Ô2,892¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡©
¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¹âÀÐ¡£ÊüÁ÷Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¥È¥¤Î¤ª¤Ç¤³¤Ë¥¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂæËÜ¤Ç¤Ï¼ê¤Ø¤Î¥¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±ÆÅöÆü¤Ë¡¢¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤È±é½Ð¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤ª¤Ç¤³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤±éµ»¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆËÜÅö¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌó6¥«·î¤¬·Ð²á¡£É×¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¥È¥ß¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¤â½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÌò¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç10Ç¯´ÖÆÈ³Ø¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤µ¤ó¤È¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥È¥ß¡¼¤â¡Ö¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢2¿Í¤ÎÃç¤Î¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈë·í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡£
¡Ö»ä¤Ï¿©¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤â¿´¤â²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¡Ø¡ÊÄ«¥É¥é¤Î»£±Æ¤Ï¡ËÂçÊÑ¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë»ä¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡¡¤È»×¤¨¤Æ¤¤Æ¡£ºîÉÊ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤ÏÂÎÎÏ¤ª²½¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¹âÀÐ¤Ë¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾Ìî²È¤Î¶õµ¤´¶¤ä¡¢¥È¥¤¬²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤¬½øÈ×¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£½µ¤â¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù
NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË ¸áÁ°8»þ¡Á¤Û¤«¡£ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¾®Àô¥»¥Ä¡õÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡ËÉ×ºÊ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¡£ÌÀ¼£¤Î¾¾¹¾¡£²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§¶âÅÄ·ò»Ö
¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¡§ºäËÜ»ÖÊæ