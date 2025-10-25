¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¤È¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤Î´Ø·¸¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡×²¦¼Ô¥Ê¥Ý¥ê¤¬Êú¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÌ¾¾¥«¥Ú¥Ã¥í¤¬»ØÅ¦¡Ö¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î25Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÂç°ìÈÖ¤¬¹µ¤¨¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º£³Àá¤ÇPSV¤Ë£²¡Ý£¶¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï£µ»î¹ç¤Ç£³ÇÔ¤È¥»¥ê¥¨A¤ÈCL¤ÎÆóÂ¤ÎÁððÞ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡Ì¾¾¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥Ú¥Ã¥í¤Ï10·î23Æü¡¢¤½¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂêÅÀ¤ò¡ØLa Gazzetta dello Sport¡Ù»æ¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡½¥Þ¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¤È¤¯¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éº£¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤«¤é¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥ê¥¨A¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ÏºÇ½é¤Î¥ß¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬Á´ÂÎ¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ëÁê¼ê¤Ë¤½¤ì¤ÏÃ×Ì¿Åª¤À¡×¡¡º£²Æ¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ç¸ø¼°Àï£¶»î¹ç¡¦£´¥´¡¼¥ë¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤¬¶ÚÆùÈèÏ«¡¢CB¤Î¥¢¥ß¥ë¡¦¥é¥Õ¥Þ¥Ë¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥í¥Ü¥È¥«¤¬²ø²æ¤È¡¢¥«¥Ú¥Ã¥í¤Ï¼çÎÏ¤Î·ç¾ì¤¬PSVÀï¤ÎÂçÇÔ¤ÎÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤¬ÂÐ½è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼éÈ÷ÌÌ¤ÇÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£PSVÀï¤Ç¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤¿¡£GK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ê¥ô¥¡¥Ë¥ã¡¦¡Ë¥ß¥ê¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¡á¥µ¥Ó¥Ã¥Á¤È¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¡Ë¥á¥ì¥È¤Î¤É¤Á¤é¤ò»È¤¦¤«¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤ÏÃæÈ×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢¡Ê¥±¥Ó¥ó¡¦¡Ë¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¡Ë¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Î¶¦Â¸¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï»ä¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿¤È¤¤ËÊú¤¨¤¿¡É¥¸¥§¥é¡¼¥É¤È¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¡É¤Î´Ø·¸¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£Åö»þ¤ÎÈà¤é¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ£´¡Ý£±¡Ý£´¡Ý£±¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë¥í¥Ü¥È¥«¡¢£²ÎóÌÜ¤Îº¸¤Ë¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¢¥ó¥®¥µ¡¢±¦¤Ë¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÉÛ¿Ø¤À¡£¡¡¥«¥Ú¥Ã¥í¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤òºÆ¤Ó¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡¡¡ÖÅú¤¨¤ÏÅÚÍËÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥óÁª¹Í¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤È¥Á¡¼¥à¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡¡¹¥Ä´¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¤Î25»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð