WSの前日会見でアイアトン通訳への感謝を述べた

ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、ワールドシリーズで対戦するブルージェイズの本拠地、ロジャースセンターで前日会見に参加した。取材対応中にウィル・アイアトン通訳へ示した感謝の思いに「泣かせる」とファンも心を打たれている。

5月中旬に右肩のインピンジメントで負傷リスト（IL）入り。レギュラーシーズン終盤の復帰まで約4か月離脱していた。

復帰後は救援として活躍し、現時点では抑えを任されている。6日（同7日）にフィリーズとの地区シリーズで2試合連続セーブを挙げた際には「これだけチームに頼りにされると予想していたか」と問われ、「僕はしていなかったですけど。ウィルさんはずっとしてくれていた」と答えていた。

この日の会見では、この発言の真意を問われると「ただ『待っているから』と。そういう感じですね。特に自分がダメな時にどう向き合ってくれるか。これまでの人生で、僕はアップ・ダウンが激しいので、人を信頼する上ですごく大切にしてきたところではあるので。どんなパフォーマンスの時でも嘘でもそういう声をかけてくれるというのは、本当に嬉しかったです」と吐露。同席していたアイアトン通訳も照れくさそうにしていた。

2人の信頼性が滲み出たやりとりにファンも感動。ネット上には「2人の照れてる顔を見て泣きそうになった」「心に響くし優しい」「ホンマええ人やな」「優しい世界のドジャース」「信じて見守ってくださっていたんだな」「泣かせる」「待っててくれる存在は大きい」「ドジャースに来て大正解」「心からの言葉だったと思う」「素敵」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）