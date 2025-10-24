この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が断言！半導体・AI・宇宙が牽引する『新NISAの成長投資枠で買うならこの3つ！今後期待が高まる企業を紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気投資アドバイザー・鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「新NISAの成長投資枠で買うならこの3つ！今後期待が高まる企業を紹介します！」と題し、2025年に誕生した高市新総理のもとで、どの業界が伸びるのかをデータで分析した。



鳥海氏は冒頭で日経平均の推移を整理。5年前の23,516円から今は49,227円と拡大し、直近1年でも約1.26倍に上昇していると指摘。S&P 500と比較しても、円ベースでは日本株の伸びが上回っていると述べた。



続いて、日本株上昇の背景を「過小評価の是正」と位置づける。バブル期のPERは約70倍、現在は18倍と妥当な水準に戻っただけだと強調。利益を出していた企業が正当に評価されるようになり、東証の働きかけや投資家の増加、新政権の成長期待が相まってPERが正常化した結果の株高だと説明した。



では、新NISAの成長投資枠で注目すべき3分野とは何か。1つ目は半導体。生成AIの拡大で需要が急増し、日本は素材・装置・検査などのニッチ分野で世界トップクラスを維持。東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、信越化学工業などの名を挙げ、「工程技術の強さ」に注目すべきだと語る。



2つ目はAI。安全保障や危機管理に不可欠な分野として国策の後押しが強く、課題は電力効率の改善だ。2030年に電力効率100倍、遅延1/2を目指す構想のもと、NTT、NEC、富士通、ソシオネクスト、ルネサス、フィックスターズなどの取り組みを注視すべきと指摘した。



3つ目は宇宙。電波の届かない地域への通信や、災害・海上監視への活用など社会インフラとしての期待が高い。三菱重工業、三菱電機、IHI、SPACE ONE、NECなどが鍵を握るとし、長期的視点で成長を見込む分野だとした。



最後に鳥海氏は「投機ではなく投資を」と警鐘を鳴らす。短期の売買を繰り返すより、なぜその企業に投資するのかを明確にすることが重要だと強調。さらに詳しいデータや具体事例は動画内で解説されており、ロジック全体を理解することが勧められる。



本編は、新NISAを活用して中長期的に資産を育てたい個人投資家にとって、成長分野を見極めるための有益な指針となるはずだ。