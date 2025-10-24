MLB公式サイトは23日（日本時間24日）、今季の各部門の表彰スケジュールを発表。注目を集める「年間最優秀選手賞（MVP）」は、11月13日（同14日）に決定する。

ナ・リーグは大谷翔平投手（ドジャース）の、3年連続4度目の受賞が濃厚。ア・リーグはアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とカル・ローリー捕手（マリナーズ）の一騎打ちと見られている。

■14日は大谷翔平関連がズラリ

MLB公式サイトは同日、今後の主要アワードの発表スケジュールを公開。11月2日（同3日）のゴールドグラブ賞を皮切りに、6日ナ・リーグと7日ア・リーグ（同7日と8日）のシルバースラッガー賞、10日（同11日）の新人王など連日の表彰ラッシュとなりそうだ。

もっとも注目を集めるMVPは、13日（同14日）に各リーグそれぞれ1名ずつが発表される。また、同日には最も優れた打撃成績を残した選手に贈られる賞「ハンク・アーロン賞」や、最優秀指名打者に贈られる「エドガー・マルティネス賞」なども決定する予定で、大谷の各賞総なめが見られるかもしれない。

球団史上初の2年連続世界一を果たして、記念すべき1日を迎えられるか。

MLB表彰スケジュール（日本時間）

10/28（火） ロベルト・クレメンテ賞

11/03（月） ゴールドグラブ賞

11/07（金） シルバースラッガー賞（ナ・リーグ）

11/08（土） シルバースラッガー賞（ア・リーグ）／プラチナグラブ賞

11/11（火） 新人王

11/12（水） 最優秀監督賞

11/13（木） サイ・ヤング賞

11/14（金） MVP賞／オールMLBチーム／ハンク・アーロン賞／カムバック・プレーヤー賞／マリアーノ・リベラ賞／エドガー・マルティネス賞／エグゼクティブ賞

11/21（金） ハート＆ハッスル賞