ついに道が開けた。

巨人が22日、岡本和真（29）の今オフのポスティングシステムによるメジャー挑戦を容認すると発表。吉村編成本部長と会見に臨んだ岡本がこう心境を明かした。

「（MLB挑戦の希望については）ずっと行きたい気持ちはあった。一軍で試合に出るようになってから、交渉の場でそういう気持ちがあります、ということはずっと話をさせてもらっていた。すごくレベルが高くて世界一のリーグだと思う。僕もそこでプレーしたいなという気持ちで常に頑張ってきた」

希望の球団に関しては「本当にない。僕はどこでもうれしい。どれだけ戦えるのか勝負したい」とキッパリ言った。

今季は5月に左肘の靱帯を損傷し、8月まで3カ月間の長期離脱を余儀なくされたが、それでも69試合で打率.327、15本塁打、49打点と存在感を示した。

智弁学園から2014年ドラフト1位で入団。18年からレギュラーに定着すると、20、21年に本塁打、打点の2冠。23年に本塁打王に輝いた。三塁で2回、一塁で1回ゴールデングラブ賞を受賞するなど守備力も高い。

今オフはヤクルトの村上宗隆（25）がすでにポスティングでのメジャー移籍を球団から容認されている。「一塁か三塁を守る長距離砲」とポジションが重なるが、岡本に合うメジャー球団はどこか。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう解説する。

「まず球団初のワールドシリーズ進出にあと一歩まで迫ったマリナーズが挙げられます。一塁手ネーラーと今季49本塁打の三塁手スアレスがともにFAで流出する可能性があるため、中軸打者が欲しい。かつてイチローが長く在籍し、GMが『日本人選手を獲得したい』と言っている。守れない選手を好まない傾向があり、村上より守備力の高い岡本の方が好み。

日本人のスター選手を欲しがっているヤンキースは、7月に守備力に定評のある三塁手のマクマーンをロッキーズからトレードで獲得。まだ契約が残っていますが、打率.214と打撃が弱い。左打ちのマクマーンは、左投手に対して打率1割台。キャッシュマンGMは『右打者の獲得はかつてなく難しいものだが、バランスは必要だ』と言っている。ヤンキースはレッドソックスでFAになる三塁の名手ブレグマンが本命のようだが、三塁が守れる右打ちの岡本の獲得についても、球団と協議する可能性が報じられています」

「村上の動向に左右される」

手を挙げそうな球団は他にもある。

「三塁手として長く低迷しているレンドンの代わりを探しているエンゼルスは、日系人のスズキ監督が就任するのはプラス材料。ブレグマンが契約を破棄してFAとなる見込みのレッドソックス、正三塁手不在のダイヤモンドバックス、一塁手のアロンソがFAで抜ける可能性のあるメッツは、村上が本命ながら、もし獲得できなかった際には岡本取りに参戦してくる可能性がある。左打者の主砲ソトの前後を打つなら、岡本のような右打者の方がいい。基本的には村上の方が動きが早く、岡本はその動向に左右されそうですが……」

日本人野手が結んだ米1年目からの契約では、22年3月に27歳だった鈴木が結んだカブスとの5年8500万ドル（当時のレートで約101億円）、22年12月に29歳だった吉田がレッドソックスと締結した5年9000万ドル（同124億円）が目安になる。岡本はどんな契約が結べるかーー。

「現状5000万ドル（約76億円）から6000万ドル（約91億円）が現実的ですが、鈴木と同程度で100億円を超えてくる可能性は十分あります」（友成氏）

巨人では19年の山口俊、20年の菅野に次ぐ、同制度によるメジャー容認。在籍11年間で1089安打、248本塁打、717打点を叩き出した巨人の4番が海を渡る。

ところで今オフ阪神からメジャー挑戦が確実視されている才木だが、手術から復活してまだ４年。エースとして期待される矢先の決断に「早すぎる」との声も少なくない。だが、そんな才木を“猛プッシュ”したのが他でもない藤川監督だという。いったいどういうことか。水面下で何が起きていたのか。

