2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している池脇千鶴のインタビューコメントが公開された。

参考：池脇千鶴に何度も驚かされる 『ほんまもん』から『ばけばけ』へ引き継がれた確かな手腕

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

池脇が演じるのは、主人公・トキ（髙石あかり）の母・松野フミ。寛容で穏やかながらも、しっかりとした芯を持つ女性だ。

池脇はフミの人物像について、「フミは寛容で旦那様とおじじ様のマイペースなところを全部受け止めているけれども、自分もどこか抜けているのが魅力かなと思います」とコメント。完全な時代劇の所作を意識しながら、「フミは所作をきちんと教わって育ってきたはずなので、そのあたりはしっかりしたいと考えています」と芝居の中で重きを置いている部分を明かした。

トキが東京へ旅立った際には、「これをきっかけに東京で銀二郎さんと幸せになってほしい」と思いながらも、帰ってきた時は「やっぱりうれしかった」と振り返る。「すごくうれしいんだけれども、おトキが病気をしてないか怪我してないかという心配が先に立ち、映っていたかどうかわかりませんが、着物のほこりを払ったり足を触ったりしています」と、母としての愛情を細部まで込めたという。

また、トキの育ての母として「絶対に私が育てる」というプライドを持ちながらも、雨清水家との関係に揺れる複雑な心情も。「雨清水家のお二人に気は遣うけれども物申すところは物申すのがフミですから、そこはもう自分の子供を守る一心でやりました」と語る。

最後に、「大真面目にバカなことをやっているところを肩の力を抜いて見てクスッとしてもらえたら、それが一番うれしいです」と呼びかけ、「松野家の仲の良さがシーンにもにじみ出ていると思う」と撮影現場の雰囲気を明かした。

池脇千鶴（松野フミ役）コメントフミについてフミは寛容で旦那様とおじじ様のマイペースなところを全部受け止めているけれども、自分もどこか抜けているのが魅力かなと思います。完全に時代劇なので所作が決まっていて、どちらの手を上に重ねるかなどにもお作法があり、気持ちやセリフと連動させて動くのが難しいです。フミは所作をきちんと教わって育ってきたはずなので、そのあたりはしっかりしたいと考えています。

東京から戻ってくるおトキを迎え入れるシーンのフミの心情についておトキが東京へ行ったときは、おじじ様がお金を捻出して東京行きを認めたことだし、「これをきっかけに東京で銀二郎さんと幸せになってほしい」と背中を見送りながら納得していました。自分の足で添い遂げる人を見つけて、東京で幸せになるんだったらそれでいいと思っていたんです。でもとにかく心配でならなかったから、松野家へ帰ってきたときはやっぱりうれしかったですね。すごくうれしいんだけれども、おトキが病気をしてないか怪我してないかという心配が先に立ち、映っていたかどうかわかりませんが、着物のほこりを払ったり足を触ったりしています。銀二郎さんとの間に何があって戻ってきたのかは、その後にゆっくり聞いたのではないかと思います。

トキの育ての母としての、フミの気持ちについておトキに対しては「絶対に私が育てる」というプライドを持っているので、それをところどころでちゃんとタエ様に見せなくちゃいけないと思いながら演じました。タエ役の北川景子さんも認めてくださっている感じのお芝居ではあるのですが、家柄は雨清水家の方が上というのもフミとしては気になるところで。おトキが傳様の看病をしていたときは、傳様とタエ様が「本当は自分たちの子だ」と言っておトキに迷いが生じてしまったら、この子はどっちの家を選ぶんだろうという不安もあったと思います。雨清水家のお二人に気は遣うけれども物申すところは物申すのがフミですから、そこはもう自分の子供を守る一心でやりました。

視聴者へのメッセージと見どころ大真面目にバカなことをやっているところを肩の力を抜いて見てクスッとしてもらえたら、それが一番うれしいです。松野家での撮影は本当に和気あいあいとしていて楽しいんですけど、本番が終わった後も楽しいんですよ。その仲の良さがいい具合に松野家のシーンににじみ出ていると思うんです。うそじゃない楽しさを皆さんにも味わってもらえたらうれしいなと思います。（文＝リアルサウンド編集部）