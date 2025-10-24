¹â»ÔÁáÉÄ¡Öº£ÈÕ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È¹ðÇò¡ÄËÜ¿Í¤¬33Ç¯Á°¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÖÍç¡¹¤¹¤®¤ë¡ÖÎø°¦»ö¾ð¡×
¤Ä¤¤¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¡Ä¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï33Ç¯Á°¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¾ë¿·¸à»á¤È½é½ÐÇÏ¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤¢¤È¤ËÂÐÃÌ¤·¡ÖÁªµóÃæ¤Ë¤¤¤¤ÃË¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¡£¤¤¤Þ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
Åö»þ¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¤Ï¤¤¤Þ¤è¤ê¤âÍÍ¡¹¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤È´¤½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤¬²áµî¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÖÍç¡¹¤¹¤®¤ëÎø°¦»ö¾ð¤ò¡¢½µ´©¸½Âå1992Ç¯9·î19Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡¡
Âè1²ó
ÍîÁª¤¹¤éÎø¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë²µ½÷
¹â»ÔÁáÉÄ¡§»ä¡¢À¯¼£³èÆ°¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢¼¡¤òÁÀ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Áªµó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£
»³¾ë¿·¸à¡§ÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¡©
¹â»Ô¡§»ä¤Í¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¥¿¥À¤¸¤ãµ¯¤¤Ê¤¤¡£ÍîÁª¤·¤¿¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÁªµóÃæ¤Ë¡É¤¤¤¤ÃË"¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤è¡£
»³¾ë¡§¥¨¡¼¥Ã!?
ÁªµóÃæ¤«¤éÌÜ¥§¤Ä¤±¤Æ¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¡£¤À¤±¤É¡¢¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤¤´ó¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤º¤Ã¤È¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤¿¤Î¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥«¥ì¤¬»ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ö31ºÐ¤Ç¹ñÀ¯Áªµó¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¥§µ¤¤Î¶¯¤¤½÷¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤«¤Ê¤¢¡×¤ÈÈ¾Ê¬¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£
¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò½ñ¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¡×
¹â»Ô¡§¤½¤ì¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è³«É¼Æü¡£ ÅêÉ¼Î¨¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃë¤´¤í¤ËÇÔËÌÀë¸À¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÂÔ¤Æ¤è¡£º£ÈÕ¡¢»ä¤ÏÀ¤³¦°ìÈá¤·¤¤½÷¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¤Ê¤ó¤À¤ï¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¡£
»³¾ë¡§¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡£°ìÀ¸¤Ë1²ó¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î·Ð¸³¤À¤â¤ó¤Ê¡£
¹â»Ô¡§¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Æ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó»ä¡¢º£ÆüÉé¤±¤ë¤È»×¤¦¡£º£ÈÕ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÈá¤·¤¤Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»³¾ë¡§¥Û¥ó¥È¤Ë¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¥¿¥Àµ¯¤¤ó¸õÊä¼Ô¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â»Ô¡§¤½¤½¤½¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»Ù»ý¼Ô¤¬Áªµó»öÌ³½ê¤ËµÍ¤á¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¸õÊä¼Ô¤Ï¤É¤³¤À¡¢¤É¤³¤À¡×¤ÈÁû¤¤¤Ç¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤â»ä¤Î¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤Ï¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
»³¾ë¡§¤è¤¯¤ä¤ë¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÃË¤ÏÇ¯¾å¤Î¿Í¡©
¹â»Ô¡§¥Ø¥Ã¥Ø¡¼¥Ã¡£20Âå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Þ»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»³¾ë¡§¥ª¥ì¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎËÜ¼Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ª¥ì¤Ëµ¨Àá¤Î¼ê»æ¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¾¯½÷¼ñÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¤´Ö°ìÈÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÁþ¡¹¤·¤²¤Ê¤³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¥Û¥ó¥È¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¹â»Ô¡§¥Ï¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¥Û¥ó¥È¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¥Ï¡¼¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£
»³¾ë¡§¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤·Áªµó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Îø¤Ï¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¹â»Ô¡§¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þµà¤Á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¡¢¤ä¤ë¤È¤¤Ï¥·¥Ã¥«¥ê¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¥¢¥Ã¥Ï¥Ï¡£
「週刊現代」1992年9月19日号より
