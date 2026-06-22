22日から日々の移動で使う公用車が、車高の高いセンチュリーのSUVタイプに変わった高市総理。新車に乗って向かった先は国会。衆参両院の集中審議に出席しました。そこで繰り返し追及されたのは、高市陣営が自民党総裁選などで他の候補を中傷する動画を作成したと報じられた問題と、高市総理の名前が使われた暗号資産「サナエトークン」が発行された問題です。これらの問題をめぐっては、高市総理の秘書と動画を作成したとされる人