»Ô¸¶È»¿Í¡¢Éã¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÈÆüËÜ¤Ç3¿Í¡É¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ÎÊý¤Ç15Ç¯¤¯¤é¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»Ô¸¶È»¿Í¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÈþ¿ÍºÊ¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿»Ô¸¶È»¿Í
¡¡¼ñÌ£¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÎÎ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2Ç¯Á°¤«¤é·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤¦¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ä¤â¡¢¤¸¤ã¤¢ÍèÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦ÍèÇ¯¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¤Û¤Ü100¡ó¹Ô¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢»ä¤ÎÉã¤¬³«È¯¼Ô¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ç3¿Í¡£¤½¤ì¤ÇÈ¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Éã¤¬2¿ÍÁª¤ó¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ÎÊý¤Ç15Ç¯¤¯¤é¤¤Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÂ¬Äê¤ò¤¹¤ë³«È¯¼Ô¤Ç¡×¡Ö¤½¤ÎÉã¤¬ÀÎ¸«¤Æ¤¤¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬µÕÍ¢Æþ¼Ö¤Ç¡¢ËÌÊÆ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Á°¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤«¤é¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Þ¤Ç²£ÃÇ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î»ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÈþ¿ÍºÊ¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿»Ô¸¶È»¿Í
¡¡¼ñÌ£¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÎÎ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2Ç¯Á°¤«¤é·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤¦¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ä¤â¡¢¤¸¤ã¤¢ÍèÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦ÍèÇ¯¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¤Û¤Ü100¡ó¹Ô¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢»ä¤ÎÉã¤¬³«È¯¼Ô¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ç3¿Í¡£¤½¤ì¤ÇÈ¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Éã¤¬2¿ÍÁª¤ó¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ÎÊý¤Ç15Ç¯¤¯¤é¤¤Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÂ¬Äê¤ò¤¹¤ë³«È¯¼Ô¤Ç¡×¡Ö¤½¤ÎÉã¤¬ÀÎ¸«¤Æ¤¤¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬µÕÍ¢Æþ¼Ö¤Ç¡¢ËÌÊÆ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Á°¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤«¤é¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Þ¤Ç²£ÃÇ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î»ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£