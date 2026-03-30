千葉大学在学中にデビューした“元祖・高学歴女優”萩尾みどりが、31日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】元祖高学歴女優の若い頃が知的美女過ぎる♡ 理学部・生物学科出身。当時は国立大学の理系出身という女優は、珍しかった。“理系出身だから、理屈に合わないことが嫌い”という萩尾は、若い頃は撮影現場で啖呵をきることも多かったという。 初めての映画出