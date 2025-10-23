冬限定『ポン･デ･ショコラ』全4品発売、チョコづくしのもちもち食感ドーナツ【ミスタードーナツ】

ダスキンは10月29日、全国の「ミスタードーナツ」店舗で、毎年人気の『ポン･デ･ショコラシリーズ』を発売する。2025年はチョコレートを存分に楽しめる、食感や味わいにこだわった4商品を取りそろえる。

販売期間は2026年2月下旬まで(順次販売終了予定)。一部店舗では販売しない。

〈販売ラインアップ(テイクアウトの税込価格)〉

〈1〉ポン･デ･生チョコショコラ(237円)

〈2〉ポン･デ･濃厚ショコラカスタード(237円)

〈3〉ポン･デ･ダブルショコラ(194円)

〈4〉ポン･デ･ショコラ(183円)

ミスタードーナツ『ポン･デ･ショコラシリーズ』2025

〈ヘーゼルナッツ&バニラ風味を加えた「ポン･デ･ショコラ」生地を使用〉

『ポン･デ･ショコラシリーズ』は、もちもち食感の「ポン･デ･リング」生地を、ショコラ風味に仕上げた冬限定の人気商品。隠し味にヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を加えており、口の中に広がるチョコレートの香りを楽しめる。

2025年のラインアップは、毎年人気の2種「ポン･デ･ショコラ」「ポン･デ･ダブルショコラ」をはじめ、2024年に初登場で今回リニューアルした「ポン･デ･生チョコショコラ」、今回新発売の「ポン･デ･濃厚ショコラカスタード」を展開する。

◆ポン･デ･生チョコショコラ

ポン･デ･ショコラ生地にチョコレートをかけ、くちどけの良い生チョコ、ホワイトチョコをトッピングした。2024年の販売時よりも、さらに濃厚でコク深い生チョコを目指して開発した。テイクアウト237円、店内飲食242円(各税込)。

ミスタードーナツ「ポン･デ･生チョコショコラ」

◆ポン･デ･濃厚ショコラカスタード

ポン･デ･ショコラ生地に、濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートでコーティングした。仕上げにチョコクランチをまぶしている。テイクアウト237円、店内飲食242円(各税込)。

ミスタードーナツ「ポン･デ･濃厚ショコラカスタード」

◆ポン･デ･ダブルショコラ

もちもち食感のポン･デ･ショコラ生地に、チョコレートをコーティングした。テイクアウト194円、店内飲食198円(各税込)。

ミスタードーナツ「ポン･デ･ダブルショコラ」

◆ポン･デ･ショコラ

もちもち食感のポン･デ･ショコラ生地を、グレーズ(砂糖のコーティング)で覆ったシンプルなドーナツ。テイクアウト183円、店内飲食187円(各税込)。

ミスタードーナツ「ポン･デ･ショコラ」

ダスキンは、「どのドーナツもチョコレートを存分に楽しめる商品です。この季節にしか味わえない、冬限定の商品をお店でもおうちでもぜひお楽しみください」としている。

