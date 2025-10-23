この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【#CS振返り#日本シリーズ 2025 #考察 #阪神タイガース #掛布雅之の憧球 】と題した動画が公開され、ミスタータイガースこと掛布雅之氏が登場。阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの日本シリーズ直前、両チームの強みやシリーズのポイントについて、報知新聞の島尾浩一郎さんとともに熱く分析した。



冒頭で掛布氏は「これは両リーグの代表チームなんだというすごい野球をファンに見せてもらいたい」と日本シリーズへの期待を語る一方、CS（クライマックスシリーズ）の振り返りからトークを展開。今年の阪神について「CSファイナルステージで強豪横浜DeNAベイスターズに3連勝できたのは、やはり先発投手の強さでしょう」と評価。「こういう短期決戦は、リリーフよりも先発投手が大きなポイントを握る」とし、「1試合落とすことが致命的になる。だから先発投手がゲームを作らなければいけない」と短期決戦ならではの緊張感を強調した。



シーズンを通して崩れない投球を見せてきた村上投手にも注目し、「村上投手の粘りのピッチングだよね。相手にもう1本を打たせない、6連戦の中で一番村上投手に尽きる」と手放しで称賛。さらに、坂本誠志郎捕手や若い中軸打者森下翔太選手、佐藤輝明選手の活躍、そして「今年の阪神の強さ」について熱弁した。



一方のパ・リーグ、ソフトバンク対日本ハムについては「新庄剛志監督の日本ハムに感じた強さ」を指摘しつつも、「ミスが出たところに、ソフトバンクの強さを感じる」と分析。キーマンとして挙げたモイネロ投手の短期決戦での粘りも、「1戦目と6戦目を投げて打たれないのは凄い。これは村上投手と一緒」と絶賛した。



そしていよいよシリーズ展望。「正直、初戦の村上投手vsモイネロ投手は見られないかもしれないが、有原投手がソフトバンク初戦で来るとするなら『阪神打線は組みやすいんじゃないかな』」と予想。また、初戦を取れるかどうかが阪神は肝心として「阪神は1勝1敗で甲子園に戻ればほぼ有利」と見通しを語った。



今シリーズの最大の注目点として掛布氏は「6番が大きなポイントを握る」とし、「1、2戦目はDHがあるゲーム。打線が9人で固定される中で6番の働きが重要」「1番近本選手の出塁も当然だが、6番の活躍次第で得点力が決まる」と自身の見解を明かした。



また「ソフトバンクの特徴は守りと走塁。だが打線は今年物足りない」と現状の打線についても分析。「村上投手のピッチングの幅を広げ、変化球で最小失点に抑えれば今のソフトバンク打線は止められるはず」「初戦の村上投手が踏ん張れば阪神優位の展開」と力強く語った。



最後は「やっぱりシーズンを制した1位同士のぶつかり合い。野球ファンに本物の日本シリーズを見せてほしい」と語り、「これぞ両リーグの代表チーム」と締めている。