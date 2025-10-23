¡Ö´°Á´¤Ë¼«Çú¡×¡È¶âÈ±Èþ½÷¡ß²øÎÏ¥´¥¹¥á¥¤¥¯¡É°Û¿§¤Î½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡È¤ª¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡É¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê10·î17Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥µ¥ó¥Î¥¼¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¶âÈ±Èþ½÷¡ß²øÎÏ½÷»Ò¡¢¹çÂÎµ»¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¡È¤ª¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡É
¡¡¸µÂÎÁàÁª¼ê¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¡£°µ´¬¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢¼«Çú¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏWWE¤ÎÂè3ÀªÎÏ¡ÖNXT¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥½¥ë¡¦¥ë¥«¡£¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢¸µÂÎÁàÁª¼ê¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆÈ´·²¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¹ë²÷¤Êµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¼ã¼ê½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤À¡£¸½ºß¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ç¡¢NXT½÷»ÒËÌÊÆ²¦ºÂ¤ÈWWE¥¹¥Ô¡¼¥É²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ë¥«¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSMACK DOWN¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥´¥¹¥á¥¤¥¯¤È²øÎÏµ»¤¬ÆÃÄ§¤ÎÁêÊý¥¶¥ê¥¢¤ÈÁÈ¤ó¤ÇWWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢&¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹ÁÈ¤È¤Î²¦ºÂÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡»î¹çÃæÈ×¡¢¥½¥ëÁÈ¤Ë¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼²¼¤ÇÁê¼ê¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥ë¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¾åÃÊ¤Ø¡£¥¶¥ê¥¢¤ÎÎ¾¼ê¤ò°®¤ë¤È¡¢¼ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Ë¤·¤ÆÆ¬¾å¤ÇÅÝÎ©¤·¡¢¥Ä¥¤¥¹¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¼«Çú¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¶¥ê¥¢¤â¤ª¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¤¥ß¥¹¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡Á¡ª¡×¡Ö¸«¸í¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö´°Á´¤Ë¼«Çú¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£