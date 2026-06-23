中道改革連合、立憲民主、公明3党の幹事長、国対委員長会談＝23日午前、国会中道改革連合、立憲民主、公明3党の幹事長らは23日、国会内で会談し、与党が衆院議員定数削減法案を今国会に提出しても、審議入りは見送るべきだとの認識で一致した。会談後、中道の階猛幹事長は記者団に「与党の党利党略で少数意見を議席に反映させない法案だ」と批判した。高市早苗首相陣営による自民党総裁選などでの中傷動画作成疑惑を巡り、首相