ルイ・ヴィトン × 村上隆！アーティーカプシーヌ第7弾登場♡

ルイ・ヴィトンと村上隆のコラボレーションで生まれた「アーティーカプシーヌ」第7弾が登場！伝説的なアーティスト村上隆が手がけた新しいデザインは、ポップカルチャーとクラフトマンシップが見事に融合した限定バッグ。今回は、「カプシーヌ EW レインボー」や「カプシーヌ ミニ マッシュルーム」など、村上隆らしい鮮やかな色彩と遊び心溢れるキャラクターが目を引きます。

アートとバッグが出会う新たな世界

@Rodrigo Carmuega

ルイ・ヴィトン × 村上隆の「アーティーカプシーヌ」コレクションは、これまでにないほどの創造性を感じさせます。特に注目すべきは「カプシーヌ EW レインボー」。

村上隆のアイコニックなレインボー・フラワーが散りばめられたデザインは、クラシックな「カプシーヌ」のフォルムを再解釈し、カラフルで鮮やかな印象を与えます。

さらに「カプシーヌ ミニ マッシュルーム」では、幻想的なキャラクター100個が一つ一つ手刺繍で装飾され、サイケデリックな世界観が広がります。

遊び心満載！村上隆のユニークなキャラクターたち

©︎ LOUIS VUITTON

©︎ LOUIS VUITTON

村上隆ならではの遊び心が溢れる「カプシーヌ ミニ テンタクル」では、アーティストの代表作「DOB君」がタコに変身。

©︎ LOUIS VUITTON

©︎ LOUIS VUITTON

大胆で驚きに満ちたデザインは、まさに現代アートの象徴。

©︎ LOUIS VUITTON

そのほかにも「カプシーヌ EW ドラゴン」など、村上の壮大な絵画「Dragon in Clouds - Indigo Blue」をバッグに落とし込んだデザインも必見です。

©︎ LOUIS VUITTON

©︎ LOUIS VUITTON

また「パンダ クラッチ」は6,250個のストラスを手作業で装飾し、光沢感のあるシルバートーンで彫刻のような美しさを追求しました。

「アーティーカプシーヌ 第7弾 - ルイ・ヴィトン × 村上隆 コレクション」は、アートとファッションの境界を超える斬新なコレクションです。

村上隆のユニークでポップなキャラクターたちが、ルイ・ヴィトンの卓越した職人技と融合し、バッグがまるでアート作品のように生まれ変わりました。

限定数量のため、手に入れるチャンスは早めに！ぜひ、アートとともにファッションを楽しんでみてください。