¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊë¤é¤¹40ÂåÆÈ¿ÈOL¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¢¤¤µ¤ó¤¬¡¢¿·ºîÆ°²è¡Ø½©Éþ¤Ï11Ãå¡£40Âå¡¢Ã¯¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÍÎÉþÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¡×¤ò¥·¥§¥¢¡£¤Þ¤º¤Ï¿§¤ò3～4¿§¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¡¢¡Ö¿§¤ò¹Ê¤ë¤ÈÉþÁª¤Ó¤Î¼ºÇÔ¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤¢¤¤µ¤ó¤Ï¥Í¥¤¥Óー¡¦¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¦Çò¡¦¹õ¤Î4¿§¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹6Ãå¡¢¥Ü¥È¥à¥¹4Ãå¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È1Ãå¤ò¾Ò²ð¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö¤É¤Î¾å²¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÃå¤é¤ì¤ëÉþ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥³ー¥Ç¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡ÈÃå²ó¤·¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¡ÉÉþÁª¤Ó¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇ¯´Ö12Ãå¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¿ÊÄ½Êó¹ð¤À¡£¡ÈÇ¯´Ö12Ãå¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤È¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç12Ãå¤·¤«Éþ¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»î¤ß¡£À©¸Â¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö²ÔÆ¯Î¨¤Û¤Ü100%¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¾×Æ°Çã¤¤¤¬¸º¤ê¡¢ËèÆüÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤ÏÍÎÉþ¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤À¤«º£Æü¤ÏÍ«Ýµ¤À¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÃ¯¤«¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡×¤È¡¢¼«¿È¤Îµ¤¤Å¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢1½µ´ÖÊ¬¤ÎÃå²ó¤·¥³ー¥Ç¤â¸ø³«¡£»Å»ö¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë¤âÃå¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢40Âå½÷À¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÎÉþ¤Î¿ô¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆüÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÎÉþ¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÃå°ìÃå¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼êÊü¤¹¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¡Ö¼¡²ó¤ÏËÜ¤ä½ñÎà¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¡È»æ¤â¤Î¡É¤ÎÊÒÉÕ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ú1000¸Ä¼Î¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Û¤Î¿·¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¡È¥â¥Î¤È¸þ¤¹ç¤¦²áÄø¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë40Âå½÷À¤Î»Ñ¤Ë¡¢º£²ó¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¿´Ë¤«¤Ë²á¤´¤¹¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤ËÆ´¤ì¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¤¹¡£ÊÒÉÕ¤±,»ñ³ÊÊÙ¶¯,¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢2023Ç¯¡¢»þ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á1,000¸Ä°Ê¾å¤Î¥â¥Î¤ò¼êÊü¤¹¡£2024Ç¯¡¢Áý¤¨¤¿»þ´Ö¤ÇYoutube¤È»ñ³ÊÊÙ¶¯³«»Ï¡£2025Ç¯¡¢µ²±¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¾ÃÈñ¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Çã¤ï¤Ê¤¤Êë¤é¤·¥¹¥¿¡¼¥È¡£