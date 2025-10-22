無傷の３連勝と好調！ G大阪の三浦弦太が“アジアの舞台”で戦う喜びを語る「Jリーグでやれない選手とのマッチアップは楽しい」【ACL2】
ガンバ大阪は10月22日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）リーグステージ第３節で、ナムディン（ベトナム）とホームで対戦し、３−１で快勝。３連勝を飾った。
試合後のフラッシュインタビューでDF三浦弦太は、「前半、結構チャンスがあったので、そこでしっかり決めきれていれば、もう少し展開的に楽な試合運びができた」と課題を口にしつつも、「なにより勝利が大事な試合だったので、チームとして勝ちに持ってこれたのは良かったと思います」と語った。
試合終了間際に１失点こそしたものの、それまでは相手のカウンターにも冷静に対応。守備面についてはこう振り返った。
「自分たちがボールを保持して押し込む展開が多かったなかで、背後一発やカウンターのリスク管理は一番気を使ってやっていました」
チームとして初めてのACL２挑戦で、ここまで無敗と好調を維持しているG大阪。三浦は「自分は２回ACLを経験させてもらって、なかなかJリーグでやれないマッチアップする選手もそうですけど、そういうのが自分も楽しい。このACLを戦うのを楽しみにしていたので、しっかりと勝ち進んで優勝できるように頑張っていきたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
