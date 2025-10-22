「ハロウィンぴよりん」が2025年も販売！　かぼちゃの風味が広がる、魔法使いぴよりん

人気スイーツ「ぴよりん」の季節限定商品「ハロウィンぴよりん」が、2025年10月17日〜31日まで、『ぴよりんshop』、『ぴよりんshopアトリエ店』で販売されている。

名古屋の新名物は取扱注意!? ヒットのきっかけは将棋の藤井聡太七冠

「ぴよりん」とは、愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ひよこ形のスイーツ。約7時間かけて丁寧に手作りされる。JR名古屋駅の名古屋うまいもん通り広小路口にある『ぴよりんshop』と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗『ぴよりんshopアトリエ店』で販売されている。

ぴよりん

かつてJR名古屋駅内で販売され、名古屋名物となっていたシャチホコ形のシュークリーム「シャチボン」が2011年に販売中止となり、それに代わる新しい名古屋名物を作りたいというジェイアール東海フードサービスの思いから「ぴよりん」が誕生。

一躍有名になったのは、2021年6月29日に名古屋能楽堂で行われた将棋の第62期王位戦7番勝負第1局で、藤井聡太王位（対局当時、現在は七冠）が午後のおやつに「ぴよりん」の形をしたアイス、「ぴよりんアイス」を注文したことから。店頭で大行列ができるようになり、販売後はすぐに売り切れてしまうことも多く、現在では立派な名古屋名物だ。

「ぴよりん」はとても繊細でやわらかいため、崩さずに持ち帰るのが難しいことから、テイクアウトすることは「ぴよりんチャレンジ」と呼ばれる。SNSには「＃ぴよりんチャレンジ」のハッシュタグと一緒に、少し残念な姿になった「ぴよりん」が散見される…。2024年には日立製作所の研究開発グループが「ぴよりん」を可愛いまま持ち帰るにはどうしたら良いか、と科学的に検証。YouTubeで発表された。

魔法使いになった「ぴよりん」は、かぼちゃの風味！

「ハロウィンぴよりん」は2011年に登場した、ハロウィンシーズンの人気商品。魔法使いに仮装したぴよりんは、名古屋コーチンの卵を贅沢に使用した濃厚なプリンが、かぼちゃの風味豊かなババロアでふんわり包まれている。かぼちゃの自然な甘みが口いっぱいに広がり、秋の味覚を存分に楽しめる。

ハロウィンぴよりん 550円（税込み）

ハロウィンぴよりん断面図

可愛い魔法使いぴよりんを崩さずテイクアウトできるか!? ぜひチャレンジを。

販売期間：2025年10月17日〜31日

販売場所：ぴよりんshop（JR名古屋駅 名古屋うまいもん通り広小路口）、ぴよりんshopアトリエ店（愛知県春日井市松新町5丁目3312番地10）

販売時間：9時〜、12時〜、15時〜、18時〜 ※ぴよりんshopアトリエ店は13時〜

※ぴよりんshopではひとり2個まで購入可、ぴよりんshopアトリエ店では個数制限なし

【画像】名古屋名物スイーツ「ぴよりん」が魔法使いに仮装！ かぼちゃ風味の「ハロウィンぴよりん」（3枚）