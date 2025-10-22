じんるい うららさんの漫画「にぃに スマホを買いました」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

中学進学を前に、スマホを買ってもらった長男。使い方について、両親と話し合って決めましたが…という内容で、読者からは「制限のかけかたが難しい！」「参考になりました」などの声が上がっています。

話し合いながら決めていく“スマホルール”

じんるい うららさんは、インスタグラムで長男「にぃに」と次男「オレちゃん」についてのエッセー漫画を発表しています。じんるい うららさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

じんるいさん「スマホの使い始めも1つの節目だと思い、絵日記として記録に残しておくことにしました」

Q.スマホを買う時期などについて、ご夫婦で話し合いをしていましたか。

じんるいさん「かしこまった話し合いはしていませんが、何となく『スマホは中学生くらいから』ということで夫婦の意見が一致していました」

Q.ペアレンタルコントロールは、いつごろまで続ける予定ですか。

じんるいさん「本人の成長に合わせて、段階的に緩めていくつもりです。時期は決めていませんが、情報を客観的に判断できるようになったら全て解除します」

Q.これから子どもにスマホをもたせる親御さんに、アドバイスはありますか。

じんるいさん「わが家の場合は、途中から制限を厳しくしたことで子どもからの反発が起きたので、最初は制限を厳しくして、徐々に緩めていくスタイルの方がスムーズなのかなと思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

じんるいさん「ルールの決め方などが参考になります、と言っていただけました。うれしいです」