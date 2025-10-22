自民党の高市早苗氏が２１日、首相指名選挙で選出され、初の女性首相となった。同日夜には記者会見が行われ、ＮＨＫでは生中継を行った。そのため、火曜ドラマ「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」が延期となり、全国の柴犬ファンが残念がった。

高市首相は新内閣を発足させ、午後１０時から会見を行った。ＮＨＫでは「ニュースウォッチ９」の放送を延長し、この会見を生中継。午後１０時５０分まで放送。夜ドラ「いつか、無重力の宙で」は５分遅れで放送となったが、火曜ドラマ「シバのおきて」は「臨時ニュースのため放送延期となりました」と告知され、２８日に第４話を放送するとした。２４日深夜の再放送は第３話を再放送するとした。

「シバのおきて」は、柴犬・福ちゃん（声・柄本時生）の愛らしさが存分に発揮。シバ犬仲間のボム（声・津田健次郎）、ひとみ（声・ＭＥＧＵＭＩ）も加わり、第４話では、廃刊寸前だった柴犬雑誌が新たな局面を迎えるところだった。

新総理の会見はもちろん大切だが、柴犬ファンは、自分たちの愛犬の写真をアップし「えっ、シバのおきてやってない…」「がーん。『シバのおきて』来週に延期か」「シバのおきてを楽しみに今日一日過ごしていたのに…そんなぁ」「シバのドラマ…ちょっと楽しみにしてたのに」「仕方ないけど残念」などの声が上がっていた。