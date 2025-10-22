この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まるっとマネー」で、元銀行員FPのふみのさんが『【絶対に比較して】個人年金保険の受け取り方次第で284万円得します！』と題して、個人年金保険の受け取り方による税金・手取りの大きな違いについて徹底解説した。動画では「一括で受け取るか、分割で年金形式にするか悩んでいる方にとって、受け取り方で数十万、場合によっては数百万円も損得が出る可能性がある」と警鐘を鳴らしている。



個人年金保険の基本から受け取り時の所得の扱いまで詳しく触れ、「一括は一時所得、年金受け取りは雑所得となり課税方法がまったく違う。その選択一つで将来の健康保険料や介護保険料まで跳ね上がるケースもある」と説明。その上で過去の高金利時代のお宝保険から最近の低金利商品の違い、個人年金独自の“生きている限りもらえる”という安心感など、制度のメリットにも触れた。



メインのシミュレーションパートでは、実際の支払保険料や受給額を例に「手取りでは70歳から年金形式で受け取る場合が1,128万円と金額は最大。ただ、『総額が多い方を選べばいい』と思い込むのは大きな落とし穴」と忠告。「受け取り方の選択だけで老後の家計に数百万円の差が生じる。大切なのは手取り額だけでなく、住民税や社会保険制度への影響、ライフプランまで含めて判断すること」など、独自の視点で注意を促した。



特にポイントとなるのが、受給額と世帯の税・社会保険料への影響。「非課税世帯を維持したい場合は一括受け取りが有効」「公的年金と個人年金を組み合わせて繰り下げ受給を最大限活用する“合わせ技”」など、具体的なケースごとに最適戦略を解説。「数字上の損得だけでなく、自分や家族の価値観や老後の楽しみ方にもあわせて選ぶべき」と語る。



動画の締めくくりでは、「人それぞれ最適解は異なる。おすすめ商品や手法は"万人向け"ではないので注意を。公式LINEでは多くの50代、60代の相談実績をもつFPによる無料個別相談も受け付けているので活用してほしい」とアドバイス。