野路菊Ｓを制したアランカールは阪神ＪＦを目標に
「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２１日）
ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！
〈栗東〉デビュー２連勝で野路菊Ｓを制したアランカール（牝２歳、斉藤崇）は、阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）を目標にする。所属するキャロットクラブがホームページで発表。なでしこ賞を勝利したローズカリス（牝、大橋）は、兵庫ジュニアグランプリ（１１月２７日・兵庫、ダート１４００メートル）へ向かう。僚馬で１２日に京都で新馬勝ちしたタマモフリージア（牝）はＪＢＣ２歳優駿（１１月３日・門別、ダート１８００メートル）を視野に入れる。
〈美浦〉サフラン賞２着のベレーバスク（牝、清水英）はファンタジーＳ（１１月１日・京都、芝１４００メートル）へ。清水英師は「１４００メートル戦は合っているし、京都コースも悪くないです」と好感触だ。僚馬でサウジアラビアＲＣ２着のガリレア（牡）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）を視野に。１９日の東京の１勝クラスで８着のクラディスティーナ（牡）は福島２歳Ｓ（１１月１６日・福島、芝１２００メートル）を予定している。