【IMS 1/100 L.E.D.ミラージュ 先行量産型 =ジュノー 2989= （限定版）】 予約期間：10月22日～12月3日 価格：14,850円

ボークスは、インジェクションプラキット「IMS 1/100 L.E.D.ミラージュ 先行量産型 =ジュノー 2989= （限定版）」の予約を本日10月22日から12月3日まで全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて受け付ける。価格は14,850円。商品の発送は12月の予定。

本商品は、永野護氏のコミック「ファイブスター物語」に登場するモーターヘッド（MH）「L.E.D.ミラージュ」の先行量産型を1/100スケールで立体化したもの。先行量産型は、星団暦2989年コーラス・ハグーダ戦争の終盤に、半透明装甲が白い塗料で隠され、装甲の強度実験を兼ねて3騎のみ送り出された。

先立って発売された「L.E.D.ミラージュV3軽装仕様」をベースに、装甲色が劇中同様に不透明な白色に変更した成型色となり、完全新規金型の専用ベイルを装備している。さらに、コーラス王家の紋章など特徴的なデカールも付属する。

予約・販売スケジュール

GL/VS/VIP会員のみ購入可能。“注文時にGL/VS/VIP会員資格が有効になっている事”が必須条件となる。

予約期間

10月22日（水）～ 12月3日（水）

全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて予約受付

※ホビー天国オンラインストアでの予約は10月22日0時から12月3日23時59分まで

※予約受付期間中であっても、上限数に達し次第受付を終了する場合があります。

発送時期

12月予定

【スペック】

1/100スケール、280×200×202mm（全高×全幅×全長）

パーツ総数：542、5色成型（ホワイト、グレー、パープルグレー、ブラック、シルバー）インジェクションプラキット

原型制作：造形村F.S.S.プロジェクトチーム

左右握り手（各1）、左右開き手（各1）、右武器持ち手、角度の付いた左右武器持ち手（各1）、実剣、ベイル、デカール

(C)EDIT ,All rights reserved.

創作造形(C)造形村/ボークス