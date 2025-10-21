トースターからそのまま食卓へ！ 耐熱容器ひとつでできる「キャベチー焼き」
2児の母で料理研究家のみぺさんが教えてくれるのは、メインおかずの調理法を軸に献立を組み立てる“ほったらかしレシピ”。野菜や肉を順番通りに重ねて火にかけるだけ、朝ほんの数分で仕込みし、夜はトースターやフライパンで仕上げるだけ…など、ラクに作れるものばかり。メインの完成を待つ間にサクッと作れる副菜も紹介しているので、忙しい日でも自然とゆとりの時間が生まれます。
今回は、トースターで焼くおかずが主役のレシピをご紹介。出かける前に下準備しておけば、帰宅後は焼いている間に副菜や汁物も完成します！
※本記事はみぺ著の書籍『ほったらかしで愛されごはん 「つくりかた」さえ決めれば、まるっと即完成！』から一部抜粋・編集しました。
■母がよく作ってくれた大好きなメニューを簡単アレンジ。
焼き上がったらハサミで切ると食べやすいよ！
「キャベチー焼き」
【調理時間の目安：キャベチー焼き献立25分】
材料（2〜3人分）
キャベツ …1/4個
豚バラ薄切り肉 … 400g
ピザ用チーズ … 40g
塩 … 少々
青じそのせん切り … 5枚分
作り方
1.キャベツは粗めのせん切りにする。
2.大きめの耐熱容器（18.5×18.5×高さ5.5cm）に、豚肉の1/3量を長いまま並べて塩を振り、キャベツの半量→チーズの半量→豚肉の1/3量→塩→残りのキャベツ→残りのチーズの順に重ねて、最後に残りの肉をかぶせて、塩を振る。
3.トースターで15〜20分（焼き目がついたらアルミホイルをかぶせ）、全体に火が通るまで焼き、青じそをのせる。
■箸がついつい進んじゃう食感
「ちゅるちゅるピーマン」
材料（2〜3人分）
ピーマン … 2個
しらたき（アク抜き済み） … 1袋（180g）
Ａごま油 … 大さじ1
だししょうゆ … 小さじ2
砂糖 … 小さじ1
いり白ごま … 少々
作り方
1.ピーマンは縦半分に切ってから、横向きに置いて繊維を断ち切るように3〜4mm幅に切る。しらたきは食べやすい長さにキッチンバサミで切る。
2.耐熱ボウルにピーマンを入れ、上にしらたきをのせて、混ぜたＡをかける。ラップをかけて電子レンジで5分加熱し、混ぜて器に盛り、ごまを振る。
■季節のおみそ汁「秋」
材料（2〜3人分）と作り方
鍋に水600ml、だし1パック、2cm角に切ったかぼちゃ1/8個分、ほぐしたまいたけ1/2パック分を入れて火にかけ、5分煮る。だしが出てかぼちゃがやわらかくなったらだしパックを除き、食べやすく切った油揚げを加え、みそ大さじ1を溶き入れる。
・オーブントースターの加熱時間は1200Wのトースターを使用した場合の目安です。メーカーや機種によって異なりますので、様子を見て加減してください。予熱の必要はありません。
・電子レンジの加熱時間は、600Wを基準としています。
・レシピの分量は、大人2人、小さい子ども2人で食べる用に、大人2〜3人分を想定しています。
著＝みぺ／『ほったらかしで愛されごはん 「つくりかた」さえ決めれば、まるっと即完成！』