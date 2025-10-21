A24製作、米Peacockで企画中の『13日の金曜日』シリーズ前日譚ドラマ「クリスタル・レイク（原題：Crystal Lake）」の撮影が終了したことが明らかとなった。

本作は、殺人鬼ジェイソン・ボーヒーズがクリスタル・レイクにて巻き起こす殺人事件を描いたシリーズ第1作『13日の金曜日』（1980）の前日譚だ。

ショーランナー・製作総指揮を務めるブラッド・ケイレブ・ケインが自身のに、撮影終了の打ち上げパーティーの様子を捉えた写真を投稿。「『クリスタル・レイク』の打ち上げパーティーは最高だった！この素晴らしいアーティストとスタッフに心からの敬意と愛を感じている。これ以上、才能あふれる素敵な仲間たちは望めない。シーズン1は（ほぼ…いや、ほとんど）完了した。もっと見たいし感謝を」とコメントしている。

この投稿をInstagramで見る

写真には、ジェイソンの母パメラ・ボーヒーズ役のリンダ・カーデリーニ、レヴォン・ブルックス役のウィリアム・キャトレット、「ゴッドファーザー・オブ・ハーレム」のデヴィン・ケスラー、「ブラックリスト」のジョイ・スプラノ、「パーソン・オブ・インタレスト」のキャメロン・スコギンスらの姿がある。

ケインは、2024年5月に創造上の相違を理由にショーランナーを降板したブライアン・フラー（「ハンニバル」）のに就任。ケインのほか、映画版第1作で脚本を担当したヴィクター・ミラーと彼の弁護士マーク・トベロフ、ロバート・バーサミアンも製作総指揮に名を連ねる。

なお、『13日の金曜日』は、映画シリーズの新作続編映画と新ビデオゲームのが進行中だ。現時点で、「クリスタル・レイク（原題：Crystal Lake）」の配信開始日は発表されていない。

Source: