ゆっくり不動産、3LDKでエアコン1台の高気密戸建てを内見！「ゆっくり不動産史上最も密密な戸建て」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
#PR
YouTubeチャンネルを運営するゆっくり不動産さんが、『【超快適】3LDKなのにエアコンが1台しかない高気密戸建てを内見！』と題した動画を公開した。今回の舞台は大阪府羽生木野市。動画内でゆっくり不動産さんは、残暑が続く10月でも「熱中症のリスクは高いらしく、秋口だからといって油断せず、水分補給をしっかり行っている」と季節感と健康にも触れながら、気になる物件の内見をスタートした。
紹介されたのは、ブラウンの外壁と木材のダイナミックなデザインが目をひく、アート作品のような高気密・高断熱仕様の注文戸建て住宅。最大の特徴は3LDKにも関わらず「エアコン1台で家中の空調が完結」している点。「そんなうまい話に騙されませんよ、本当に涼しいの？」と疑問を投げかけつつ、徹底リサーチを行った。
玄関を開ければ、アウトドア用品がずらりと並んだこだわりの土間収納と、光とプライバシーを両立した縦長スリット窓。「収納部分の飾り方がおしゃれすぎるんじゃ」「キャンプにハマるとギア探しが楽しかったりもしますからね」とライフスタイルに寄り添う設計に感心する姿もあった。
リビング奥には、太陽光をたっぷり取り込む窓と、外部からの圧迫感を感じさせない中庭。「テントを乾かしたり、ギアのメンテナンスに最適」「気持ちいい季節にはドリンク片手にチルしちゃうんだろうな」と理想の住まい像も披露。
最大の謎であるエアコン1台快適生活。その秘密は「マーベックス社の24時間全熱交換型換気システム「澄家（すみか）」と最上級断熱材フェノールフォーム、それにC値0.3以下という超高気密性能」と説明された。「これはもう、ゆっくり不動産史上最も密密な戸建てと言っても過言じゃないですね」と、その快適さと設計力の高さを独自目線で絶賛した。
動画終盤には設計・施工を手掛けたR-GRAPHご担当者も登場。「家は家族の一員のように愛着を持って長く大切にできる存在であるべき」「性能やデザインは当たり前、その上で家づくり自体を素敵な思い出に」と家づくりへの熱い思いを語った。「未来の世代にまで愛される長寿命な家を作る、これぞR-GRAPHさんの家作りなんですね」とゆっくり不動産さんも共感を寄せている。
次回も「個性的な物件の内見を予定しています」と締めくくり、視聴者には「どんな家作りをしてみたいか、コメント欄で教えてね」と呼びかけた。今後の展開にも注目だ。
チャンネル情報
こんにちは。ゆっくり不動産です。日本中に眠っている個性的な物件・住宅をご紹介しています。お仕事の依頼、取材ご希望の個性的な物件・住宅情報は以下フォームにてご連絡お願いします。https://bit.ly/3ttuMJx個性的な住宅にお住まいの方、設計した設計事務所様、様々な方からの撮影依頼もお待ちしてます。