上に乗るとピタッと固定！使いやすさと安全性を両立した2段の踏み台
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、キャスター付きで移動が簡単、上に乗るとしっかり固定される「150-SNCSTL69」（ブラック/グレー）を発売した。
■キャスター付きでスムーズに移動
本体底面にキャスターを搭載しており、片手で押すだけで簡単に移動できる。両手がふさがっているときでも、足で軽く押して移動させることが可能。作業効率を高めるスマートなデザインだ。
■上に乗るとピタッと固定、安全設計
上に乗ると自動的にストッパーが作動し、しっかりと固定される安心構造。使用中のぐらつきを防ぎ、安全に作業を行える。高い場所での作業や収納にも安心して使用できる。
■高さ41.5cmの2段タイプで手が届く
2段式のステップにより、約41.5cmの高さまでしっかりサポート。キッチンや倉庫、オフィスなど、手が届きにくい場所へのアクセスを快適にする。女性や高齢者でも扱いやすい設計だ。
■耐荷重150kgの頑丈設計
本体は高強度PPとゴム素材で構成され、最大150kgの荷重にも耐える設計。重たい荷物の上げ下ろしや、日常的な業務用途にも安心して使える高耐久仕様だ。
■スタッキング可能で省スペース収納
使用しないときはスタッキングしてコンパクトに収納可能。複数台を積み重ねられるため、オフィスや倉庫での保管にも最適です。スペース効率の良さも魅力のひとつ。
■商品詳細
■キャスター付きで移動が簡単、上に乗るとしっかり固定される「150-SNCSTL69BK（ブラック）」
