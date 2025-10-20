¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¡ª¡¡DAISO¤Î²ÈÅÅ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê
¡¡¡Ö100±ß¶Ñ°ì¤À¤«¤é¡×¤È¤¢¤Ê¤É¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦ÀÎ¤ÎÏÃ¡£ºÇ¶á¤ÎDAISO¡Ê¥À¥¤¥½¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÌòÎ©¤Ä²ÈÅÅ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢SNS¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Ç¤³¤Î²Á³Ê!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï»È¤¨¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£ÊØÍø¤µ¤ä°Õ³°¤Ê»È¤¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê³èÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò¸ò¤¨¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡100¶Ñ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¡¢¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊõ¸Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÎ¥Æý¿©ºî¤ê¤äÊÒÉÕ¤±¤ËÊØÍø¤Ê¾®Êª¤ò¤è¤¯Çã¤¤Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸³è¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¶á¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö²ÈÅÅ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥Ã¥º¡×¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢¡Ö¥ß¥ËÀðÉ÷µ¡¡¦²Ã¼¾´ï¡×¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡×¡ÖPC´ØÏ¢¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¡Ö100¶Ñ¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö100±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®Êª¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢500±ß¤ä1000±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇÊÌ¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¤Î¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤«¤é¡Ö¼ÂºÝ¤ËËèÆü»È¤¨¤ë¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¥À¥¤¥½¡¼¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¡¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¡¢5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ó¿¶¤ê¥ß¥ËÀðÉ÷µ¡¡Ê770±ß¡Ë
¡¡²Æ¾ì¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥£ÀðÉ÷µ¡¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡×¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°USB¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é½ÐÈÖ¤Ê¤·¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÉ÷¤òÁ÷¤ë¡×µ¡Ç½¤¬²Æ°Ê³°¤Ç¤â°Õ³°¤È³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²òÅà¸å¤ÎÎ¥Æý¿©¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Îä¤Þ¤·¤¿¤¤¤È¤¡£Ç®¡¹¤Î¤ª¤«¤æ¤Ë¤½¤Ã¤ÈÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤ë²¹ÅÙ¤Þ¤Ç¥¹¥Ã¤È²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Îºî¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¥Æý¿©¤òÎä¤Þ¤¹¤Î¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Í×ÎÎ¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤òµÍ¤á¤¿¤¢¤È¤Ë¾øµ¤¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò»È¤¦½¼ÅÅ¼°¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç°ÂÁ´ÌÌ¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï´¥ÅÅÃÓ¼°¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÑÅÓ¤ä°Â¿´´¶¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡È²Æ¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï1Ç¯Ãæ½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤»È¤¤Æ»¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
USB¼°²Ã¼¾´ï¡Ê550±ß¡Ë
¡¡¥À¥¤¥½¡¼¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖUSB¼°²Ã¼¾´ï¡×¡£¥«¥×¥»¥ë·¿¤ä¥Ñ¥ó¥À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÇÊÌ500±ß¡Á1000±ß¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£USBµëÅÅ¤Ê¤Î¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤ä¿²¼¼¤Ëµ¤·Ú¤ËÃÖ¤±¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Êµ¨Àá¤Ë½ÅÊõ¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥¹¥È¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÌëÃæ¤Ë¹¢¤¬¥¤¥¬¥¤¥¬¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤âÉô²°¤ËÃÖ¤¯¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬¡ý¡£
¡¡»ä¤Ï½ñºØ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡ÈÌþ¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤È¤·¤ÆÄ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢²Ã¼¾¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¼ÂÍÑÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥½¡¼!?¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ëÂåÉ½³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÅ²»¥Þ¥¦¥¹¡Ê770±ß¡Ë
¡¡PC¼þ¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥½¡¼¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢770±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÅ²»¥Þ¥¦¥¹¡×¡£USB¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤òº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¤È¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÈÀÅ²»»ÅÍÍ¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º´¶¤âÉ¸½àÅª¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤È°ì½ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢100¶Ñ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Á³¤Ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤Bluetooth¥Þ¥¦¥¹¤¬550±ß¤Ê¤É¡¢PC¼þ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤ÏÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
ÅÅÂî¡ÜÅÅ»Ò¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¡Ê550±ß¡Ë
¡¡¡Ö·×»»¡×¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥á¥â½ñ¤¡×¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äÇã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ä¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£·×»»·ë²Ì¤ò¤¹¤°²£¤Ë½ñ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¿ô»ú¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»æ¤Î¥á¥â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¨¥³¤Ç¤¹¤·¡¢½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¾Ãµî¤Ç¤¤ë¤Î¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª
¡ÚStandard Product¡ÛBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼2 ±ßÅû·Á·¿ SP¡Ê550±ß¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖStandard Product¡×¤ÎUSB¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ°²è¤ò¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤Ê²»¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ëStandard Product¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â°µÇ÷´¶¤Ê¤·¡£²»¼Á¤Ï¹âµé¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅ¨¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç²ñµÄ¤Î²»À¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÄ°¤¯¤Ë¤Ï½½Ê¬¡£²ÈÂ²¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤á¤Î²»ÎÌ¤Ç¼ê¸µ¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤±¤Ð¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¡È»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤ì¤â¡¢ÃÍÃÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹âµ¡Ç½¤Ç¡Ö100¶Ñ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î!?¡×¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Âç¤¤Ê¿Ê²½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Â¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ò¤¯¤ì¤ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î²ÈÅÅ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥Ã¥º¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¾¦ÉÊ¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Profile
ÉðÅÄÀéÅß
¡¡ÈþÍÆ»ï¤ä½÷À¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡¢¥³¥¹¥á¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÈþÍÆ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÎ°è¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£2025Ç¯½Õ¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ê¤É½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤â¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£
