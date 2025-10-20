意外と知らない「NHKの人形劇」が消えた3つの理由。超一流クリエイターが集結した“失われたテレビ黄金時代”とは
元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「二度と見られない！？昭和のNHK人形劇が消えた理由を解説」と題した動画を公開。『ひょっこりひょうたん島』などに代表される、かつて人気を博したNHKの人形劇がなぜ見られなくなったのか、その背景を解説した。
下矢氏はまず、NHKの人形劇が1956年から続く歴史あるコンテンツであり、手塚治虫や井上ひさしといった超一流のクリエイターが参加していた黄金時代があったことを紹介。自身も子供時代に見た『人形劇 三国志』に強い思い出があると語った。その上で、人形劇が姿を消した理由を3つ挙げている。
第一の理由は「子供たちの生活の変化」。かつて人形劇が放送されていた夕方の時間帯に、塾や習い事に行く子供が増え、視聴者層がいなくなった。そのため、NHKはこの時間帯をニュース番組に切り替えたという。第二の理由は「アニメ産業の発達」。フィクション作品として、よりコスト効率が良く表現の幅も広いアニメが子供向けコンテンツの主流となり、人形劇の存在感が薄れていったと指摘する。
そして最大の理由として挙げたのが、「とにかく手間とコストがかかる」という制作上の問題である。下矢氏によれば、作品によっては企画から収録開始までに1年10ヶ月を要し、『人形劇 三国志』では10年がかりで400体もの人形が作られたという。さらに、一体の人形を3〜4人がかりで動かすこともあり、その動きを事前に収録された声優のセリフに合わせるという、想像を絶する手間がかかっていたことを明らかにした。
これらの理由から、手間とコストに見合わなくなった人形劇は徐々に作られなくなり、テレビから姿を消していったと結論付けた。
YouTubeの動画内容
