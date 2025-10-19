この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気のポイ活YouTuber・ネコ山さんが、「楽天モバイル改悪の秋 三井住友銀行 Oliveキャンペーン開始ｨー」と題した動画を公開。動画冒頭で「ついに楽天モバイル、契約時も手数料がかかるようになりましたよ」と切り出し、ポイ活視点からの最新の楽天モバイル情報と三井住友銀行オリーブ口座キャンペーンについて語った。

ネコ山さんはまず楽天モバイルについて「楽天モバイルは永遠のキャンペーン実行中だと思ってたんでね、気になるこれ確認しましょう」とこれまでの常識が崩れつつある現状を指摘。「累計5回生命以上のご契約における、契約事務手数料の変更について。なんと5回生命以降は3500円かかるんですよ。お金取るんかーい！」と独特の語り口で笑いを誘った。一方で「4回生命までは0円。で、5回生命以降は3500円。僕も10回ぐらい契約してるんすよ」と自身の経験も交えて、改悪を受けた裏話やポイ活のチャンスについても解説。「あと1ヶ月あるんでね、もう1回生命ぐらい契約しときましょうかね」と視聴者に行動を促した。

続いて三井住友銀行のオリーブ口座キャンペーンにも言及。「キャンペーン見てるんですけど、なんか異常行動っすよ。期間が空いてだんだん攻略しにくくなってるの多くないっすかね」と最近のキャンペーン事情に苦言を呈しつつ、誰でもできる攻略法を伝授。「2月にチャージしたら3月に500ポイントもらえる。カレンダーに入れてリマインドしましょう」と、実用的なアドバイスも披露した。

また、動画後半では「スイカ1円チャージ」や「NISA枠へのポイント現金化」など、視聴者からのポイ活関連の質問にも丁寧に答え、「現金化するときは毎年ちょっとずつ現金化しようと思います。税金のかからない範囲で現金化す」と税金面の注意も呼びかけた。

動画の締めくくりでは、「ほんと最近景気悪い感じしますね。もう高井さんに期待してるんですけど今政治もなんかいろいろ揉めてますよね。とにかく早く景気良くなってほしくないですか」と社会全体への思いを吐露。「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と視聴者を励まし、動画を終えた。

YouTubeの動画内容

02:00

楽天モバイル累計契約回数で手数料が変わる新ルール
04:06

期間に注意！三井住友オリーブ口座の異例キャンペーン攻略法
09:25

景気悪化と最新ポイ活・キャンペーン総まとめ

関連記事

ポイカツ系YouTuberが指南！「楽天ポイント現金化の極意とauPayカード山分け攻略」

ポイカツ系YouTuberが指南！「楽天ポイント現金化の極意とauPayカード山分け攻略」

 “ポイ活伝道師”が注意喚起「チャージルートは攻めれば攻めるほど大変」入門者必見解説

“ポイ活伝道師”が注意喚起「チャージルートは攻めれば攻めるほど大変」入門者必見解説

 ネコ山「JREバンク新規キャンペーンは過去最高の7000ポイント！ポイ活で資産形成を目指そう」

ネコ山「JREバンク新規キャンペーンは過去最高の7000ポイント！ポイ活で資産形成を目指そう」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネコ山 ポイ活と投資_icon

ネコ山 ポイ活と投資

YouTube チャンネル登録者数 2.69万人 541 本の動画
?ポイ活収益で投資をするポイ活投資ガチ勢Vtuber
youtube.com/channel/UCHjBjxiLtZUaFzACXilhZ1A YouTube