¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑGPUÅëºÜ¤Ê¤Î¤ËÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ëZOTAC¤ÎPC¡×¤¬¥ï¥³¥à¤Î±Õ¥¿¥Ö¤È°ì½ï¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ú¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡Û
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬ÆÁÅç±Ø¼þÊÕ¤Ë¿ôÂ¿¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¤Ç¤Ï¥ï¥³¥à¤ÈZOTAC¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡Ö¹âÀÇ½¥ß¥ËPC¤È±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëºî²è´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥â¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥³¥à¡¦ZOTAC¶¦Æ±¥Ö¡¼¥¹ ¥Ç¥¸¥¿¥ëºî²èÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼
https://www.machiasobi.com/booth/439/
±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î±üÂ¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ZOTAC¤Î¥ß¥ËPC¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖZBOX edge MA762¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Ryzen APU¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃÖ¤±¤ë¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£Å·ÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤ËÄÌµ¤¹¦¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÓÇ®¤âÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ê¤êÇö¤¤¤Ç¤¹¡£Á°ÌÌ¤Ë¤ÏUSB 3.2µ¬³Ê¤ÎUSB Type-A¥Ý¡¼¥È¤¬1¤Ä¤ÈUSB4µ¬³Ê¤ÎUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤¬1¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÍÀþLAN¥Ý¡¼¥È¤¬2¤Ä¡¢DisplayPort¤¬1¤Ä¡¢HDMI¥Ý¡¼¥È¤¬1¤Ä¡¢USB 3.2µ¬³Ê¤ÎUSB Type-A¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¤Î±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£»îÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡ÖÆÁÅç¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤Ï±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç·¿±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÏZOTAC¤ÎMAGNUS EN¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MAGNUS EN¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¾®·¿¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑ¤ÎGPU¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£GPUÅëºÜ¾®·¿PC¤Ë¤ÏÀÇ½¤òÍÞ¤¨¤¿¥Î¡¼¥ÈPC¸þ¤±GPU¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢MAGNUS EN¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¸þ¤±¤ÎNVIDIA¤ÎGeForce RTX 50¥·¥ê¡¼¥º¤äGeForce RTX 40¥·¥ê¡¼¥º¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MAGNUS EN¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖMAGNUS EN275060TC¡×¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¸þ¤±GPU¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÌÌ¤Ë¤ÏUSB 3.2µ¬³Ê¤ÎUSB Type-A¥Ý¡¼¥È¤È¡¢Thunderbolt 4µ¬³Ê¤ÎUSB Type-C¥Ý¡¼¥È2¸Ä¤òÅëºÜ¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏDisplayPort3¸Ä¡¢HDMI¥Ý¡¼¥È1¸Ä¡¢USB 3.2µ¬³Ê¤ÎUSB Type-A¥Ý¡¼¥È4¸Ä¡¢ÍÀþLAN¥Ý¡¼¥È2¸Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ZOTAC¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËZBOX edge MA762(º¸)¤ÈMAGNUS EN275060TC(±¦)¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤¤¤ï¤¯¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤Î´ù¤Ï»ñÎÁ¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢PC¤Ë³ä¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ZOTAC¤Î¥ß¥ËPC¤È¥ï¥³¥à¤Î±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âºî²è´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£