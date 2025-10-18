【すーぱーそに子 めぐみ んver.】 2026年3月 発売予定 価格：24,200円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」より、2026年3月に発売予定の1/7スケールフィギュア「すーぱーそに子 めぐみんver.」。こちらは、ニトロプラスのライブマスコットガールである「すーぱーそに子」を立体化したものだ。

今回は、すーぱーそに子がTVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」とコラボして、めぐみんの衣装を身につけた姿で再現されている。まさにこれひとつでふたつ分の魅力が詰まったような作品に仕上がっているため、すーぱーそに子のファンなら是非とも手に入れておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約245mmだ

すーぱーそに子が身につけているめぐみんの衣装は、やや派手めな魔法使いらしいスタイルだ。頭にはかなり大きめのとんがり帽子を被っており、こちらは自由に取り外しができる。帽子を取った状態だと、ピンク色の長い髪が目立つおなじみの姿が楽しめる。

この長い髪には、青いポイントカラーが入れられているなど、色合いも美しい。また、頭にはややゴツめのヘッドフォンをつけているところも、彼女の特徴のひとつだ。何かを見つめるような大きな瞳や、大きく開けた口、少し赤らんだ頬など表情もキュートだ。

笑顔がカワイイ！

魔法使いらしい大きめのとんがり帽子。こちらは自由に着脱可能だ

ヘッドフォンも丁寧に作りこまれている

衣装は赤を基調にしたスタイルで、胸元はめぐみんよりもボリュームがあり、かなりセクシーな見た目になっている印象だ。背中側にマントをつけていて、こちらも躍動感のある造形になっている。

胸が強調されているように見える

腰回りのシワなど質感の違いもよく出ている

手にはしっかり杖が握られている

腰のあたりにはベルトが巻かれていて、赤い衣装の部分はややピッチリ目になっており、おへその窪みがわかるようになっている。その下からは、むっちりとした白い太ももがちらりと見えるところもセクシーだ。足元はややゴツめのブーツを履いていて、その下の台座は、地面のようなジオラマ風になっているところも面白い。

白い太ももがまぶしい

足には少し長めのブーツを履いている

台座のデザインも作風にぴったりだ

こちらの「すーぱーそに子 めぐみんver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。通常版とは別に、モチーフイラストを使用したB2タペストリーが付属した「KADOKAWAスペシャルセット」もラインナップされているので、予約を検討している人は合わせてチェックしておくといいだろう。

胸元の差し替えパーツも付属!?

【フォトギャラリー】

(C)2006 NITRO ORIGIN

(C)2019 暁なつめ・三嶋くろね／ KADOKAWA ／映画このすば製作委員会