「コーデ考えるの苦手」な人へ！【GU】40・50代の簡単おしゃれ♡「最旬ワンツーコーデ」

毎日のコーデ組みに悩みがちな人や自信が持てないという人は、ショップスタッフのスタイリングを参考にするのも一つの手。ブランド公式のオンラインストアなら、たくさんのスタッフコーデがチェックできます。気になるアイテムの着用イメージが湧きやすいのも大きなメリット。今回は、【GU（ジーユー）】の人気スタッフさんによる、真似しやすい「ワンツーコーデ」をご紹介します。

シンプルに魅せる上品こなれスタイル

【GU】「ボウタイブラウスZ」\2,290（税込）、「デニムスウェットバレルレッグパンツQ」\2,990（税込）

とろみのあるブラウスに、スウェット素材のバレルパンツを合わせた大人の余裕漂うスタイル。ブラウスのボウタイが上品さを演出して、きちんと感をプラスしています。パンツはデニム見えするスウェット素材ながらも、ダークグレーの色味が落ち着いた雰囲気に引き寄せてくれそう。きれいめ × 抜け感の絶妙なバランスがシャレ見えのポイント。

甘さ控えめのスカートコーデ

【GU】「ケーブルニットブルゾン」\3,990（税込）、「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

ざっくりとしたケーブル編みが存在感を放つニットブルゾンが主役のコーデ。すっきり見えするナロースカートを合わせれば、甘さを抑えたきれいめカジュアルコーデに。ニットブルゾンはダブルジップで肌見せや抜け感も演出しやすく、難しいレイヤードなしでサマ見えが狙えます。シンプルなスカートを合わせて引き算を意識すると、バランスよく仕上がるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。