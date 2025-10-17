北朝鮮は10月10日の朝鮮労働党創建80年記念行事を盛大に祝った。海外からも中国やロシア、ベトナム、ラオスから首脳級が訪朝。金正恩総書記も笑顔が途切れることがなかった。記念日をはさんで数日間に及ぶ様々な行事に、西側メディアが「キム・ジュエ」と呼ぶ金正恩氏の娘は参加しなかった。一方、北朝鮮メディアが流す映像や写真を見ると、金正恩氏の実妹、金与正党副部長の興味深い動静も明らかになった。

【画像】駆逐艦「崔賢」の進水式にて、仲睦まじい様子を見せる金正恩氏と娘・ジュエ氏



朝鮮労働党創建80年記念行事での金正恩総書記（10月10日報道、朝鮮中央テレビより）

北朝鮮外交の晴れ舞台で存在感がなかった金与正氏

ジュエ氏は9月、金正恩氏の中国訪問にも同行。2023年9月に実施された建国75周年の軍事パレードでは金正恩氏の隣で行事を見守った。23年7月の朝鮮戦争戦勝（休戦）70周年パレードでは、ロシアのショイグ国防相（当時）ら中ロの来賓が金正恩氏の脇を固めた。今回のパレードも、ベトナム、中国、ロシアの来賓が参加したため、ジュエ氏の参加を見送ったとも言える。ジュエ氏は9月の訪中時にも、公式行事には参加していない。ジュエ氏の現在の推定年齢は12歳で、日本の中学1年生にあたる。公職もなく、北朝鮮では名前すら明らかにされていない人物を参加させるのが、北朝鮮の体制にとって負担だったとも考えられる。

ただ、それよりもはるかに興味深かったのが金与正氏の動静だ。金与正氏は今年8月20日の朝鮮中央通信の報道で、外務省当局者と協議する席で韓国批判を展開するなど、北朝鮮外交を総括する立場に就いているようだ。金正恩氏が9月に訪中した際には、同氏とロシアのプーチン大統領が乗ったリムジンに同乗し、存在感を見せつけた。北朝鮮メディアが捉えた金与正氏の写真はこの1年間で60枚を超える。それなのに、北朝鮮外交の晴れ舞台だった80周年記念行事で、金与正氏の存在感はまったくと言っていいほどなかった。

10月8日から13日まで、朝鮮中央通信が配信した金正恩氏の動静を伝える写真は計229枚。軍事パレードやマスゲームへの参加、中国、ベトナム、ロシア、ラオスなどの各要人との会談など、いずれも金与正氏が参加して当然とも言える行事ばかりだ。ところが、このなかで金与正氏だと判断できるのは3〜4枚に限られる。しかも、金与正氏の顔の表情が読み取れる写真は1枚もなく、かろうじて背格好と髪飾りから金与正氏だと判断できるものしかない。

朝鮮中央テレビは、10月9日にメーデースタジアムで行われたマスゲームと10日に金日成広場で行われた軍事パレードの映像を放映した。いずれも金正恩氏が参加した。マスゲームは49分弱、パレードは1時間57分ほどの長さだ。金与正氏は、党や軍、政府の幹部らが居並ぶ場所にはいなかった。金与正氏を探して目をこらすと、マスゲームでは終了後に金正恩氏が来賓を見送る場面で片隅に立つ姿が、パレードでは金正恩氏が退場する際に柱の陰からちらりと姿を見せる瞬間が、それぞれ1秒ほど、顔の表情が読み取れないくらいの状態でかろうじて映っていた。

「次期最高権力を巡ってライバルの関係」ジュエ氏と与正氏の露出が比例

いったいこれは何を意味するのか。北朝鮮メディアの報道を振り返ると、ジュエ氏と与正氏の露出が比例していることがわかる。朝鮮中央テレビが今年1月1日に放映した新春祝賀会では、ジュエ氏は金正恩氏と並んで公演を観覧した。同時にテレビは男児と女児の2人を連れて、会場へと向かう金与正氏の横顔を映し出した。また同テレビが4月26日に公開した新型駆逐艦「崔賢」進水記念式の映像でも、ジュエ氏と金正恩氏が腕を組み、仲良く会話する様子を伝えると同時に、やはり2人の子供を連れて会場に向かう金与正氏の姿を映し出した。

北朝鮮を逃れた朝鮮労働党の元幹部も、「情報が限られているため、断定はできない」としつつ、「ジュエと与正が次期最高権力を巡ってライバルの関係にあることは間違いない」と語る。

金正恩氏が権力の座に就いた理由を「（金日成主席の血筋である）白頭山血統」とした以上、次の最高権力者になる第1順位はジュエ氏だろう。金正恩氏には2人の子どもがいるとみられるが、ジュエ氏を公の席に出している以上、5歳ほど年が離れた第2子も女性とみられる。儒教の影響が色濃く残る北朝鮮で、国民を納得させるには男性が指導者の方が、都合が良い。第2子が男性なら、慌ててジュエ氏を公式の場に登場させる必要はないからだ。おそらく、第2子はある程度成長したら、北朝鮮の人々の目が届かない海外などへ留学させるだろう。

韓国の情報機関、国家情報院は17年当時、「子供3人・長男存在説」を唱えたが、最近はこの説を強く推していない。「長男がいる」という根拠が、金正恩氏の兄、金正哲氏が2011年2月、シンガポールで男児用と女児用のおもちゃを買ったという事実しかないからだ。

「次の指導者はジュエ氏だ」と側近たちに意識させる狙い

一方、幹であるジュエ氏の権力継承の邪魔にもなりうる金与正氏は本来、「キョッカジ（枝）」として閑職に追いやられる運命にあるはずだった。だが、権力継承までの期間が短く、頼れる腹心が少ない金正恩氏は妹の力を頼った。同じく、在日朝鮮人出身の高英姫氏を母に持ち、幼少時代に冷遇されて育ったという共通体験も2人の絆を強くした。結果的に、金与正氏は兄を支える事実上のナンバー2として存在している。白頭山血統で公職に就いているのは金正恩氏と金与正氏の2人しかいない。

キム・ジュエ氏が公職に就くのは、大学を卒業して朝鮮労働党に入党してからになるだろう。あと10年近い歳月が必要だ。もし、それまでに金正恩氏が病や事故に倒れることがあれば、金与正氏の部下たちは「次はあなたが最高指導者になるべきだ」とささやくだろう。ボスの立身出世は自分たちの利益につながるからだ。北朝鮮メディアが意識的にキム・ジュエ氏の露出を増やしているのは、一般国民だけではなく、体制を支える側近たちに「次の指導者はジュエ氏だ」と意識させる狙いがある。

そうである以上、「与正氏がジュエ氏より目立つ状況」は避けたいということなのだろう。北朝鮮では今後、数年間はこの「ジュエ氏と与正氏の女の戦い」が続きそうだ。

（牧野 愛博）