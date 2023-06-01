「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）１つのミスが勝敗に直結した。巨人・橋上監督代行は言葉を選びながら、敗因を振り返る。「しっかり守るのは今のチームの基本。もちろんミスをしようと思って守っている選手はいませんから」。失策から暗転した八回の悪夢。リーグ戦再開は負け越し発進となった。３点リードの八回だった。無死一塁で鵜飼の打球を二塁・浦田がファンブル。無死一、三塁と思わぬ形でピンチを迎えると、