ドジャースは21日（日本時間22日）、ドジャースタジアムで行われたオリオールズ戦で「UNIQLOLifeWearDay」を開催し、ユニクロのグローバルブランドアンバサダーであり、元車いすテニス世界ランキング1位の国枝慎吾さん（42）が始球式に登場した。過去に対談やキャッチボールをするなど縁があるイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）からもらったグラブをつけ、マウンドに上がると、捕手を務めたラッシ