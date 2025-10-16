マツダ「“V8”ロードスター」!? 460馬力「6.2リッターエンジン」×“6速MT”搭載でめちゃ楽しそう！ 驚きの30年落ち「2人乗りスポーツカー」が米国オークションに登場

オーナー自ら製作したV8スワップ・ミアータが登場

アメリカのクラシックカーオークション「ブリング・ア・トレーラー」において、ちょっと変わった1995年式マツダ「MX-5ミアータ」が出品され、落札されました。

V8エンジン＋6速MTを積んだ異色のロードスターとして注目を集めています。

V8エンジンを搭載した1995年式マツダ「MX-5ミアータ」（Photo：(c) Bring a Trailer・Seller：BaT Essentials）

【画像】「えっ…！」これがマツダ「“V8”ロードスター」です！（27枚）

マツダのMX-5ミアータ（日本名：ロードスター）は、1989年に初代NA型として登場したFRレイアウトの2シーターオープンスポーツです。

軽量なボディと自然吸気エンジン、そしてシンプルな構造によって「人馬一体の走り」を実現したモデルとして、世界中で高い人気を誇ります。

ボディサイズは全長3970mm×全幅1675mm×全高1230mm、ホイールベース2265mm。電子制御に頼らない素直なハンドリングが特徴で、登場から30年以上が経った今も“原点回帰のスポーツカー”として高く評価されています。

今回オークションに出品された個体は、最終型の1995年式NA型をベースに、製作におよそ2000時間をかけて完成されたという特別な1台です。

純正の軽快さにアメリカンV8の圧倒的なトルクを融合したこの車両は、まさに“異次元ミアータ”と呼ぶにふさわしい存在です。

パワーユニットには、最高出力460馬力を発揮するGM製「E-Rod LS3」6.2リッターV型8気筒自然吸気エンジンを搭載。カムシャフトやバルブトレインの再構築に加え、ワンオフのステンレス製エキゾーストシステムを採用するなど、細部まで入念なチューニングが施されています。

トランスミッションは米国トレメック社製のT-56型6速MTで、クラッチにはLS7仕様を採用。強大なトルクに対応するため、クレメンツ・レーシング・エンジンズがバランス調整を行っています。シャシにはシーム溶接とクロモリパイプによる補強を施し、剛性を大幅に高めています。

さらに、サスペンションは調整式コイルオーバー、ブレーキにはウィルウッド製6ピストンキャリパーを装備。足まわりの強化によってV8パワーをしっかり受け止めるだけでなく、ハンドリングのバランスにも優れています。

インテリアはイタリアのスパルコ製バケットシートやクロモリ製ロールバーを備え、快適性と安全性を両立。

レースカーのような雰囲気を持ちながらも、日常で乗れる完成度を維持しており、単なる改造車ではなく“完成されたエンジニアリング作品”と呼べる1台に仕上がっています。

このMX-5ミアータは、新車時にリース契約のRパッケージ仕様として登録され、その後15年間、ターボやエンジン開発のテスト車両として使用された経歴を持ちます。オーナーが再び分解・再構築し、究極の一台を目指して仕上げたのが今回の個体です。

オークションでは入札件数13件、閲覧数は1万6000件を超え、「この内容でこの価格は破格」「ここまで作り込まれたミアータは滅多に出ない」といったコメントが寄せられました。

今回のオークションでは、世界的にも稀少なV8仕様として高く評価され、4万5500ドル（日本円で約730万円）で落札されました。