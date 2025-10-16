高さも角度も思いのまま！MOTTERU、スマホ・タブレットスタンド
株式会社MOTTERU（モッテル）は、マグネットで固定する360°回転式スマホ・タブレットスタンドの販売を開始した。
■マグネットでピタッと固定できるスタンド
マグネットでピタッと固定できるMagSafe対応スタンドです。縦横どちらでもしっかりと固定できる。アルミニウム製の高級感ある本体に、スマホ操作やタブレット使用時でも倒れにくい、しっかりとした台座をセットにした。設置面にはシリコンパッド付ですべりにくく、デスクもキズをつけずに安心して使用できる。
■チキチキと回転させて、360度好きな位置に固定できる
3つの関節軸で角度、高さ調整も自由自在。好きな位置に固定でき、スマホをより見やすく、置きやすい位置にできる。チキチキと360度回転でき、好きな位置に画面位置を調整可能です。回転時の強弱をダイヤルを回すことで、調整もできる。
■メタルリング付きなのでどこでも、どれでも使える
MagSafe対応iPhoneはそのまま、非対応のiPhone、Androidスマートフォン、iPadやタブレットの場合は、付属のメタルリングを使用することで、あらゆるシーンで使用ができる。
※メタルリングを装着した状態ではワイヤレス充電はできないので、ご了承のこと。
