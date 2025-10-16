さらば・東ブクロ 後輩芸人の彼女を「お持ち帰りしました」 衝撃発言にスタジオドン引き
お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が15日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。後輩芸人の彼女を「お持ち帰り」した過去を明かした。
話題は飲み会でやらかした話に。東ブクロは「昔一時期ほんまにめちゃくちゃコンパしてる時期があった。お見送り芸人しんいちと。大阪時代に。しんいちはコンパするためにナンパ行って、そこで調達してくるみたいな」と明かした。東ブクロのワードチョイズにフリーアナウンサーの森香澄は思わず「そんな魚みたいに言うんだ」とツッコんだ。
東ブクロは「それをずっと半年くらい続けたぐらいでもういよいよ誰も声かけられへんってなって、あいつが苦肉の策で自分の彼女をコンパに呼んだんですよ」と告白。「別に無理強いはしてへんけど、彼女と彼女の友達2、3人連れて、俺としんいちと後輩でコンパした」と明かした。
続けて「結局、最後僕がしんいちの彼女をお持ち帰りしました」と衝撃発言。「えー！？」とスタジオはドン引きした。東ブクロが「しんいちは“兄さんいってらっしゃい”って」と明かすと、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃんは「どういう絆」とツッコんだ。