大人になっても実家を出ない人が増えている。ジャーナリストの池田和加さんは「かねて日本特有とされた現象が、いまや欧州へ広がり、『ママホテル』と呼ばれる社会現象となっている。物価上昇や住宅難に直面するなかで、若年層の『家の出にくさ』が家族観や出生率にも変化を及ぼしている」という――。

■「ママホテル」と「パラサイト・シングル」――現象の国際拡大

「ママホテル」とは、成人後も実家を出ず、母親が用意した“ホテル”のような快適さに身を委ねる暮らしを指す。この言葉は欧州で今、急速に拡がっている（文末の「ママホテル」度チェックリスト参照）。

ママホテル現象は、日本の社会学者・山田昌弘氏（中央大学文学部教授）が1999年に定義した「パラサイト・シングル」とほぼ重なる。経済的・精神的に豊かなまま実家暮らしを続けられるこの層は、日本独自の現象というより現代ではグローバルな先進国共通の課題となりつつある。

ハンガリーの若者研究所（Youth Research Institute）のセーケイ・レヴェンテ所長によれば「欧州文化圏では歴史的に、18〜19歳で子どもは家を出て一人暮らしを通して“オトナ”になってきた。しかし今は“家を抜け出せない”という変化が急拡大している」。若者研究所（YRI）が2023年に行った15〜39歳の1000人を対象にした調査では、ハンガリーでは30歳未満の61％が親と同居中という、かつてない高さになった。

「親元を離れる年齢」は地域差も大きい。北欧や西欧などでは依然20代前半が中心だが、南欧（クロアチア、イタリア、スペイン、ギリシャ）では、現在30代前半まで上昇している。中欧・東欧のハンガリーやポーランドなどの国では北欧・西欧と南欧の間に位置する、20代後半だという。この背景には欧州内での賃金差や文化的な違いがあるようだ。

■国際比較：豊かさと同居率、少子化の「複合現象」

こうした「実家同居」は経済要因だけでなく、社会構造や文化的要素と絡み合っている。山田氏が2022年に、台湾の国立台湾大学特別教授・社会学者、藍佩嘉（ラン・ペイチア）氏と行った対談では、親元同居型社会のほうが出生率が低くなるという傾向が見られるとされている。（「パラサイト・シングル」誕生から25年 nippon.com）

山田教授によると、多くの欧米の国は親から独立することが前提の社会。それに対し、日本・韓国・台湾・香港・シンガポール・イタリア・スペインは同居型社会、同時に出生率低下が顕著だという。

「国際比較をすると、米国や英国、スウェーデン、オランダのような親と同居しない国は出生率が高く、日本や韓国、台湾、香港、シンガポール、イタリア、スペインといった親と同居して経済的に豊かな国で少子化が進む、というのが私の説です」（山田昌弘教授）

藍氏は、以前は子が働き家計を支えたが、今は子自身が賃金低迷で独立できず、結婚後も親の支援が前提となったと台湾の複雑化を語る。〔山田昌弘×藍佩嘉（1）家庭：パラサイト・シングルと「多元成家」 nippon.com〕

■善意が生む悪循環――世代間連鎖の罠と寛容な親

日本のネットスラングでは「子供部屋おじさん・おばさん」や「パラサイト中年」といった表現があり、親との同居期間の長期化の弊害が指摘される。欧州でもいずれ同じ道をたどるのだろうか。

なぜ、「ママホテル現象」が蔓延するようになったのか。

セーケイ所長の分析によると、「この現象を生むのはインフレや家賃高騰など経済だけでなく、戦後〜社会主義期に十分な機会や豊かさを享受できなかった“親世代”が、自分の子どもには可能な限りの学歴・経済的基盤を用意しようという“善意”も大きい」という。

これが、逆説的に子どもの精神的自立を遅らせ、婚姻・出産を先送りさせる構造リスクにつながる。だが一方で、当事者である若者や親たちにとっては社会的視点では悪いことではないという。「今は家族や親が経済的基盤を与えてくれるから、若いうちに自由を謳歌できることは、個人にとって実は“人生で最も恵まれた時期”ともいえる。病理的に捉えるべきではない」（セーケイ所長）

ここには、「親の善意」と「個人の自立」、「少子化リスク」と「幸福な若者時代」という相反する側面が同居している。

■経済危機とインフレ、そして「家を買う＝大人になる」の終焉

ロシアのウクライナ侵攻以降、欧州全体を襲うエネルギー危機・高インフレが若者の「自立」をさらに困難にした側面もあるという。特にハンガリーは2022〜23年のインフレ率がEU最高水準の月平均17.1％（YCHARTS）。2025年には政府の規制で4％ほどに落ち着いたが、それでも住宅購入のハードルはきわめて高い。

事実、若者研究所（YRI）調査でも、若者の73％がエネルギーを、65％が食費を、60％が「ほしい商品」「大きな買い物」を削減、「バカンス」も半数がカットと回答。経済危機が生活や自立に直撃しているのだ。

そもそも、中欧・東欧では「持ち家志向」が極めて強く、ハンガリーも90％以上が持ち家、39歳以下で32％が自宅所有、86％が「自分も家を持ちたい」と回答している。しかし若者の持ち家率はごく一部で、多くは賃貸か親と同居。かつては「家を購入して一人前」だった規範が変化し、自立困難→晩婚化・少子化促進という構図ができつつある。

実際、2011〜21年の10年間で出生率1.23→1.61の3割増し、（婚姻数は倍増）と伸びたハンガリーも23年はその他の複合的な要因も重なって再び1.55に後退、Eurostatの2024年以降のデータは未発表だが下がるとの見方が強い（Eurostat）。

■政策の比較：家族・若者支援の多様なアプローチ

この世界的課題に対し、私たちはどのような政策で若者の自立や家族形成を支援しているのだろうか。

ハンガリーでは25歳以下の所得税免除、女性は30歳までに第1子出産で生涯所得税無料、30歳以下の学生が子どもを持った場合の教育ローンや学費の無料化など、包括的な制度が組まれている。加えて、近年のインフレと住宅価格高騰を受けて、今年の夏は、初めて住宅を買う若者向け「3％住宅ローンプログラム」を発表。ポイントは「単なる少子化対策」ではなく「若者の経済的・精神的自立」のための土台作りという設計理念にある。

他方、スペイン・台湾・韓国・日本などは、類似する問題が顕在化する中、“若者自立”政策が不十分だ。日本も過去30年の実質賃金はほぼ横ばい、直近の賃上げでも2025年6月時点で実質賃金は前年比マイナス（厚生労働省統計）。こうした給与水準・税制・住宅支援策の違いが、各国の同居率・出生率に直結しているだろう。

興味深いのは、物価高騰に直面してもなお、ハンガリーの若者の半数が「10年以内に家を持てる」と楽観している点である（YRI調査）。この“楽観”こそ、若者自立や家族形成に最も必要な要素かもしれない。

■グローバル課題としての「ママホテル」現象と未来への提言

「ママホテル」も「パラサイト・シングル」も、もはや一国の文化的珍現象ではなく、経済・文化・社会構造が複雑に絡み合った先進国共通の“現象”となった。それは若者層を包み込む「善意」と「セーフティーネット」という側面がある一方、自立の遅れや晩婚化・少子化という社会課題も招いている。

単に「子どもの数を増やす」ことではなく、各国の公共政策がいかに「若年層の経済的・精神的自立」と「希望ある家族形成」を支援できるのか。これは住宅支援や所得支援、文化的規範の見直しまで含む、持続可能な社会デザインの根本問題だ。

結論として「ママホテル」からの脱却は、家庭任せの応急処置ではなく、国際的な視野と構造変革を要する。今こそ、世界規模で若者の自立と家族形成に楽観や希望を与えうる新たな政策設計を目指すときではないだろうか――。

■ママホテルチェックリスト

あなたの子ども（または自分）は何個当てはまる？

□ 30歳を過ぎても親と同居

□ 家賃・光熱費を払っていない

□ 食事は親が用意

□ 洗濯・掃除を親に任せている

□ 給料の大半を趣味・娯楽に使う

□ 結婚を急ぐ理由がない

＊＊3個以上：要注意＊＊

＊＊5個以上：完全な「ママホテル」状態＊＊

池田 和加（いけだ・わか）

ユース・リサーチ・インスティテュート（YRI）研究員・ジャーナルマネージャー／フリーランスジャーナリスト

文化、社会、ジェンダー、家族政策などについて様々な国際的メディアから日本語と英語で発信。ハンガリーの研究機関で若者研究にも携わる。

（ユース・リサーチ・インスティテュート（YRI）研究員・ジャーナルマネージャー／フリーランスジャーナリスト 池田 和加）