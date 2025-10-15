どうしても白髪が目立ってしまうという大人の女性におすすめなのが「ハイライト」。女性の髪に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんが、白髪が目立たないうえに顔うつりもよくなるカラーリングのコツを教えてくれました。50代の読者をモデルにご紹介します。

明るいハイライトで白髪が気にならなくなる！

さとゆみ：今日のモデルさん、ヘアカラーがすごくすてきですね！

【写真】ハイライトを入れている部分

八木ちゃん：そうなんです。とてもおしゃれなヘアカラーですよね。

さとゆみ：髪色が明るいと、顔もぱっと明るく見えますよね。

八木ちゃん：そうなんです。ヘアカラーが明るいことのメリットは、肌うつりがよくなるだけではなくて、白髪が目立たなくなるんですよね。

さとゆみ：たしかに！ ベースが明るいと、白髪が生えてきたときの気になり方が変わりますよね。

私もよく、黒い画用紙に白いクレヨンで線を描いたときと、ベージュの画用紙に白いクレヨンで線を描いたときとを比べると、後者のほうが目立たないですよねと話します。

八木ちゃん：そのたとえ、わかりやすいですよね！

今回のモデルさんのように、ハイライトという「地毛よりも明るい色」を入れることで、より白髪が生えてきても目立たなくなります。

ハイライトはボリュームアップもかなう

さとゆみ：実際のカラーの施術は、毛束をアルミホイルの中に入れてブリーチする感じですよね。

八木ちゃん：そうです。部分的に明るい場所をつくることで、立体感も出てボリュームアップ。毛流れもきれいに見えますよ。

さとゆみ：私自身もかなりハイライトをしっかり入れているのですが、こういうヘアカラーって、むしろ白髪が増えてから楽しめるカラーリングですよね。

八木ちゃん：デザイン的にも、白髪対策的にもおすすめのカラーです。ぜひ、美容師に相談してみてくださいね。