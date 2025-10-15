お笑いコンビ・かまいたちが１５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、濱家隆一が痛風事情を解説した。

２０２３年にも「痛風先生」と題し、痛風人生を回想。改めて最新情報を伝えた。２８歳で初めて発症し、当時の尿酸値が１２・０だったという濱家は、当初薬に頼りたくないと毎日サプリを４０〜５０錠飲んでいたという。

だが、年２〜３回ペースで痛風発作が爆発し「やばいから。普通に考えて。さすがにどんな根性すわっている人でも痛すぎるから食生活とか生活ちゃんとしようってやるくらいのものなんですけど、おれはそれを超える怠慢でお酒も好きで。痛風って出れば出るほど痛くなるんで、１回目より２回目、２回目より３回目ってなっていくらしいんで。僕、もうピークで仕事に支障が出るくらいやったんで飲み始めた」と３８歳のときに尿酸の輩出を促す「ユリス」を頼ったという。

最初の発作後も尿酸値が９・０〜１０・０と高止まりしていたが、ユリスを飲むようになってから最近は５・５〜６・０の範囲内に安定。ピーク時は最大で５カ所が同時発作したこともあったが、ユリス後は１回も発症していないという。

一般に尿酸値７・０以下なら発作の可能性は低いとされるが、現在は６・０以下を目指しているといい「食生活は変えてません。昔みたいに浴びるように飲んでるかといわれたら飲んでないけど、毎日飲んでます。ユリスのおかげ。医学に携わって必死に薬を作ってくれた方に感謝しています。すごい効いています」と謝意を伝えた。