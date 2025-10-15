¡È¹ñÎ©¡É¤ÎÌ¾¾Î¤¬¾Ã¤¨¤ë¡©¡ª26Ç¯¤«¤é¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë¡¡Î¬¾Î¤Ï¡ÖMUFG¹ñÎ©¡×
¡¡º£Ç¯4·î¤ËÌ±±Ä²½¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊJNSE¡Ë¡×¤Ï15Æü¡¢Æ±¶¥µ»¾ì¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢26Ç¯1·î1Æü¤«¤é¸Æ¾Î¤ò¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡¢Î¬¾Î¤ò¡ÖMUFG¹ñÎ©¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï30Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡£
¡¡JNSE¤ÏNTT¥É¥³¥â¤äJ¥ê¡¼¥°¤Ê¤É4»ö¶È¼Ô¤¬ÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¡£¤³¤ÎÆü¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊMUFG¡Ë¤È¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×Âè1¹æ¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó·ë¤Ó¡¢Æ±¼Ò¤¬Ì¿Ì¾¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªJNSE¤ÏÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤¬Äê¤á¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµ¬Äê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡×¤È¸Æ¾Î¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£