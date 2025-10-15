ºäËÜ¿µÂÀÏº¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ø¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤ÆÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤â
¡¡ºäËÜ¿µÂÀÏº¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ø¡×¤òËÜÆü10·î15Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2ÅÙ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£ºäËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿²Î»ì¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò¥Ûー¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÅìµþ ·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ç12·î26Æü¤Ë³«ºÅ¡£ºäËÜ¿µÂÀÏºBAND¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢ºäËÜ¿µÂÀÏº¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢AYA¡ÊBa/Cho¡Ë¡¢¿û¾ÂÍºÂÀ¡ÊDr/Cho¡Ë¡¢À¾ÆâÅ°¡ÊSax/Fl¡Ë¤Î4Ì¾¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¥ªー¥Àー¤Ï¡¢ËÜÆü20»þ¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë