ジル サンダーの新章♡〈オルファクトリー シリーズ1〉が伊勢丹新宿店で登場

〈ジル サンダー〉のフレグランスラインに新たな風が吹きます。ブランドのプレミアム フレグランス コレクション〈オルファクトリー シリーズ1〉が、2025年10月15日（水）より伊勢丹新宿店で展開開始。自然とテクノロジーが融合した6つの香りは、日常の記憶や感情を香りで表現するアートピースのよう。心に残る香りの世界を、ぜひ体験してみて。

ジル サンダー コレクションに香りの新章

〈オルファクトリー シリーズ1〉は、〈ジル サンダー〉が提案するユニセックスな香りの新コレクション。アルデヒドと天然成分を融合させ、日常の中の“美しい瞬間”を香りで再現しています。

全6種の香りは、それぞれが独自の物語を紡ぐように構成され、嗅覚を通して深い感性を呼び覚ますラインナップです。

リーフ オードパルファム：トマトリーフとシトラスが描くフレッシュな透明感。

コーヒー オードパルファム：焙煎豆の温もりとオリスの柔らかさが溶け合う香り。

ミエル オードパルファム：蜂蜜とジャスミンが奏でる濃密でエレガントな香調。

スモーク オードパルファム：ウッディでスモーキーな奥行きが印象的。

ブラックティー オードパルファム：スパイシーな紅茶の香りが旅情を誘う。

アース オードパルファム：ローズとパチョリが描く自然の息吹を感じる香り。

すべての香りは、〈フォルマファンタズマ〉が手がけたボトルデザインに包まれ、まるでアートオブジェのような佇まいを見せます。

ジル サンダーの世界観を体験できる限定イベント

発売を記念して、2025年10月15日（水）～10月28日（火）の期間、伊勢丹新宿店で限定イベントを開催。

来場者は6つの香りを試香できるほか、100mLボトル購入者には「オリジナルポーチ」と「8mLミニチュアフレグランス」を、ディスカバリーセット購入者には「10mLペンスプレー用ポーチ」がプレゼントされます（※なくなり次第終了）。

ボトルサイズは100mLのほか、1.5mL・8mL・10mLのディスカバリーセットも展開。

伊勢丹新宿店本館1階のほか、11月17日（月）よりイセタン ビューティー オンラインや、〈ジル サンダー 銀座〉〈表参道〉など直営店でも購入可能です。

〈ジル サンダー〉の〈オルファクトリー シリーズ1〉は、香りを通して自分らしさを表現したいすべての人へ贈る新しいフレグランス体験。

ミニマルでありながら奥行きのある香りは、シーンを選ばず日常に上質な余韻をもたらします♡

ジル サンダー コレクションで感じる“香りの芸術”

自然とテクノロジー、そしてクラフトマンシップが融合した〈ジル サンダー〉の新コレクション。香りの層が織りなす繊細な余韻は、まるでひとつのアート作品のようです。

伊勢丹新宿店での限定イベントをきっかけに、ぜひ自分だけの“香りの記憶”を見つけてみてください♪