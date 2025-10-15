¿¦¶ÈÉÔÄê¡¦71ºÐÃËÀ¡¢Ì´¤Ï¡Ö°Ì´¡×È¯¸À ¡ÖÁ°¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÛ¡¹¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¡×―¥À¥ó¥Æ¥£¤ÊÃËÀ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇËÜ²»·ãÇò
¡Ö¥À¥ó¥Æ¥£¤ÊÃËÀ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¡¢¿¦¶ÈÉÔÄê¤Î71ºÐÃËÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¦Îò¤ä¤ª¶â¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶âÍ»´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀèÇÚ¤Ë¿ÊÏ©¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤ò¡×¤È¡¢¥¹ー¥Ä»Ñ¤Çº£¤âÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¡Ö71ºÐ¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡×¤È¿ÍÀ¸¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÌ´¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÏÃ¤¹¤È²õ¤ì¤ë¤Î¤è¡£Ì´¤Ï°Ì´¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖÁ°¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÌÛ¡¹¤È¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀ¸¤Êý¤Ø¤Î¿®Ç°¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
·ÐºÑÅª¤ÊÏÃÂê¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦²ñ¼Ò¼¤á¤È¤ó¤¸¤ã¥¼¥í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎºÇ¹â·î¼ý¤Ï¡Ö68Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£µëÍ¿¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¤«¤Ê¡©¤¢¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡©¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¤Ç1Ëü5000±ß¤È¤«¡×¤È°Õ³°¤Ê¹ëÍ·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÈø´ØÁÔ±à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬½ñ¤¤¤Æ¤ë¡ØÂç°Â¿´¡Ù¡¢¤¢¤È¤ÏÂç»³¹î¼Â¤µ¤ó¤Î¡Ø»þ´Ö¤ò¸À¤¤Íî¤È¤¹¡Ù¡×¤È¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÃø½ñ¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ¼ã¤¤¿Í¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁ´¤¯¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¿´ÇÛ¡×¤È¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤Ø¤Î´í×ü¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖNHK¤Î¼õ¿®ÎÁÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÉÊÀ¤ÈÃÎÀ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¿®¾ò¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÃù¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
