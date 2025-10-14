¡ÔÆÈÀê¡Õ·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦±à»³¿¿´õ³¨¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢·ëº§·èÃÇ¤ÎÎ¢¤È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡È¾Ú¿Í¡É
¡¡10·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¾¼ÏÂÊ¿À®¤ÎÌ¾¾ìÌÌ50Ï¢È¯¡ª¤¢¤Î¿Í¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î±à»³¿¿´õ³¨¤¬¤ª¤è¤½1Ç¯È¾Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ïºî»ì²È¡¦ºî¶Ê²È¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëTAKESHI¤È¤Î¤³¤È¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎø°¦¤Ç¡È¤ªÁû¤¬¤»¡É¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿±à»³¤¬¡¢·ëº§¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤È±à»³É×ºÊ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
±à»³¿¿´õ³¨¡¢TAKESHI¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡ÖÈà¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î½©¤´¤í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿©»ö²ñ¤Ç¤¹¡£6¿Í¤Û¤É¤¬Íè¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç°÷¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬TAKESHI¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÏÂç¿Í¿ô¤Î²ñ¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤º¤Ã¤Èµ¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤È¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯1·î¤Ë»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤ËÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢TAKESHI¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤í¤Î±à»³¤Ë¤Ï¡È·ëº§´êË¾¡É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¡È¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤âÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Î©¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤è¤ê»Å»ö¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ê¤¼¡È·ëº§¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÈÌµ°Õ¼±¡É¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¡È»Å»ö¿Í´Ö¡É¤Î»ä¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬TAKESHI¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¡¢²áµî¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤É¤óÄì¤ò¸«¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿´Íý³Ø¤È¤«Àº¿À³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈÀøºß°Õ¼±¡É¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀøºß°Õ¼±¤¬°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È ¡£º£²ó¤Î·ëº§¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢±à»³¤Î°é¤Ã¤¿´Ä¶¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö»ä¤ÎÊì¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»Å»ö¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²È»ö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢²È»ö¤ò¤·¤Æ¿Í¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤â¡¢·ëº§¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¡¢47ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢45ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤Ë¡È¤â¤¦»Ò°é¤Æ¤ÏÌµÍý¤À¡¢»ÄÇ°¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡È¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀøºßÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤Èº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹â¹»À¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî»ìºî¶Ê¤ÎºÍÇ½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ç¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤·¤¿¤ê¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÂç¿Í¤¬¡È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¡É¤È¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢Èà¤Ï¤º¤Ã¤È²»³Ú¤Î»Å»ö°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò²ñ·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í´ÖÂÐ¿Í´Ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âµö¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Õ¤È¡È»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡TAKESHI¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿©À¸³è¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Å»öÊÁ¤¤¤ï¤æ¤ëÉ¾²Á¤Î¹â¤¤°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÄ»µ®Â²¡Ù¤È¤«¡ØCoCo°íÈÖ²°¡Ù¤È¤«¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ë¡É¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡ÆþÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯3·î15Æü¡£
¡ÖÅö»þ¡¢»ä¤¬¿ô¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È·ÀÌó½ñ¤ò»µ¤Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢TAKESHI¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡È¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤¬ÉÄ»úÊÑ¤¨¤ë¤è¡É¤È¡£²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤Ï¡©
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤ÈÄ»µ®Â²¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÂçÁÒÃé»Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª2¿Í¤È¤âÀÎ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÁÒ¤µ¤ó¤ÏÈà¤¬SUPER EIGHT¤Î¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢»ä¤âÆ±¤¸°û¿©¶È³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥®¥Õ¥È¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·ëº§Åö½é¤«¤é¡ÈÊÌµïº§¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¡£10·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡ª¡¡¿·º§À¸³è¤ä¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ÎÆ»Ãæ¤Çµ¯¤¤¿¡ÈÄÁ»ö·ï¡É¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡±à»³É×ºÊ¡¢Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª