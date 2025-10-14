¼óÁê¤¬Ãæ3¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¼õ¸³»ØÆî¡¡¡Ö²áµîÌä¤ò10Ç¯Ê¬²ò¤¯¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï14Æü¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î2¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥ê¥³¥ê¥ê¡×¤È´±Å¡¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¼õ¸³À¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¹â¹»¤Î²áµîÌä¤ò10Ç¯Ê¬²ò¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2¿Í¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤´³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢´û¤Ë¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼óÁê¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÁíÍý¤À¤«¤é¤Í¡×¤È±þ¤¸¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â15ºÐ¤ÎºêÉÍÍü¸ê¤µ¤ó¤ÈÃæÀ¥ÍüÎ¤¤µ¤ó¡£10Âå¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æ±»ï½é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£