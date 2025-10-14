この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が断言！ SEOとWEB広告の違いを解説！あなたの戦略はこれで決まる！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「SEOとWEB広告の違いを解説！あなたの戦略はこれで決まる！」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、SEOとWeb広告の選択と対策について語った。有馬氏は「SEOのほうって、すごく専門性が高くなってきてる業界になってるから、普通の方が6ヶ月から1年ぐらいコンテンツを作ったところで上がってかないよね」と、今やSEOで成功するハードルが高くなっている現状に警鐘を鳴らした。



動画では、SEOとWeb広告の違いについても言及。「広告費を払ったらすぐ、その検索結果の一番上のほうに広告が出せます」と即効性を強調した一方、「SEOの方はオーガニック検索の方に上位表示するのに時間がかかります」と説明。「難易度で言うんだったら広告の方が再現性は高いんだよ」「売れるか売れないかは別として、一応ホームページに人を連れてくるという意味だとリスティング広告を使った方が圧倒的に簡単で早く集まりやすい」と述べている。



また、有馬氏はビジネスの戦略設計について「一つのビジネスを長期間やっていくんだっていう前提があるんだったら、できるだけやっぱりコストがかかるストック型のマーケティングモデルを作っていったほうがいい」と、長期視点でSEOを強化するメリットに触れた。一方で「ビジネスを短期的に仕掛けていきたい場合や新しいプロダクトすぎて検索需要がない場合は、ウェブ広告で短期的にビジネスをブーストさせていった方がいい」と業態に応じた使い分けを提案した。



有馬氏はSEOに関して、「SEOもお金かかるし広告もお金かかるから、どっちでもいいんじゃんって感じ」「今は記事を書いたブログを書いて上位表示できますっていう時代は終わっているので、オーガニックをやろうがSEO対策をやろうが、やっぱり両方ともお金がかかる」「昔は無料でやれるSEO対策、広告は有料みたいな言い方だったけど、今無料でSEO対策やってて上がっていくなんていうのは相当な新しい市場かお金にならないキーワードのみ」と、現代SEOの厳しさを率直に明かした。



さらに、SNSの活用についても「SNSは今ね、やっぱりホームページみたいになってきてる」と言及。公式アカウントが公式サイトの役割を果たしつつある現状に触れ、「SNSをやった方がいいんじゃないの」と新たな集客戦略としてSNSの重要性を強調した。



最後に有馬氏は「結論、どっちもやるのがベストだけど」と語りつつ、また次回は「広告とSEOとSNSのどれからやるべきか」をテーマにすることを予告し、動画を締めくくった。